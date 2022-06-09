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雲林婦駕車到嘉義看演出 車拋錨警「兩條線」救援

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導

雲林縣元長鄉林姓婦人，前天下午駕車與婆婆到20幾公里外嘉義縣民雄表演藝術中心欣賞「美國神韻藝術團」演出，豈料會後準備返家時，車輛沒辦法發動，兩人焦急如熱鍋上螞蟻，員警駕駛巡邏車協助林婦車輛充電，成功化險為夷。

據了解，林婦住在雲林縣元長鄉，當天下午到民雄表演中心觀賞演出，因下車時車門未關好，致使車輛沒電無法發動，焦急請求警方協助，恰逢民雄分局長黃維章現場慰勤，便速請在場同仁駕駛巡邏車，幫林婦汽車電瓶導電。

 最後車子恢復重新啟動，事後林婦不停感謝警方的熱心幫忙，在短短的時間內將困難排除，因平時該車輛疏於保養，孰不知就遇到此狀況，幸好有警方的大力協助才能脫困。 

黃維章表示，警察工作不僅限於治安與交通，為民服務也是重要一環，肯定執勤員警發揮同理心為民服務，讓民眾感受警察的敬業與用心，「民眾的肯定就是我們最大的收穫」。

雲林縣林姓婦人駕車到嘉義看演出，車輛拋錨，警幫忙充電。圖／民雄分局提供
雲林縣林姓婦人駕車到嘉義看演出，車輛拋錨，警幫忙充電。圖／民雄分局提供
雲林縣林姓婦人駕車到嘉義看演出，車輛拋錨，警幫忙充電。圖／民雄分局提供
雲林縣林姓婦人駕車到嘉義看演出，車輛拋錨，警幫忙充電。圖／民雄分局提供

警察 雲林

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