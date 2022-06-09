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夏天開老舊冷氣降溫 室外機卻起火險釀災
炎炎夏日，許多人選擇開冷氣讓氣溫下降，沒想到室內還沒變涼，室外卻先燒起來。花蓮縣消防局接獲民眾報案冷氣機起火，到場發現是冷氣室外機在燃燒，緊急滅火幸無釀成大禍。消防局提醒，使用冷氣前應檢視內外部狀況，適時汰舊換新，室外機應裝設在室外遮雨處等，才不會引發火災。
消防局指出，花蓮市日前發生一起建築物火災，民眾報案稱家中冷氣機著火，隨即派遣消防分隊到場搶救，人員到達時，發現2樓外牆安裝的冷氣室外機起火燒損，幸未造成傷亡。
災後勘查發現，起火燒損物為裝設於2樓外牆冷氣室外機，經詢問得知，這台冷氣機之前有跳電無法使用情形，隔天上午復電後，冷氣室外機就起火燃燒。由於該冷氣機已使用長達10年，機身及其內部機板配線老化，且設置在戶外，易累積灰塵與昆蟲屍體，導致有接線端子積汙導電，或零件局部短路蓄熱風險。
消防局長林文瑞表示，夏天是冷氣使用的高峰期，為避免電器起火，使用前應清洗空氣濾網，保持良好的散熱條件；分離式冷氣室外機需挑選通風處安裝，避免因散熱不良造成耗電或電器零件絕緣劣化。
若長時間未使用應拔掉插頭，並於使用前清潔檢修，避免堆積灰塵導致故障；發現使用異常或故障時，應立即停止使用並拔除電源。也要記得檢視內部配線，是否有絕緣披覆損傷、老化或劣化；冷氣外露部分，則應避免植物攀藤或鳥類築巢，水分也不能滲入機體內部，以免機板短路。
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