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涉嫌毆打女兒又體罰 桃園女童爸曝暴怒原因

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓父親疑因女兒犯錯，不僅持棍毆打還罰站、罰舉手等，繼昨晚向媒體致歉後，今再度現身說明始末，指出憤怒原因是女兒教幼童自殘，經一再追問才承認，讓他一時失控，坦承管教方式不當，再次鞠躬致歉。

陳爸爸接受媒體訪問表示，女童平常時有偏差行為，例如偷竊、打同學、推小朋友，這次是她教小班女童自殘，對方媽媽事發隔天打電話來詢問，稱小朋友哭著說「姊姊教的」。

陳爸爸說，自己追問小孩是否屬實，她一再否認，後來終於承認，讓他十分氣憤，才會出手體罰。

陳爸爸表示，自己是拿海報紙、衛生紙捲打她，不是要讓她受傷，而是用大聲音嚇嚇她，希望藉此讓她明白「這事情太危險，以後不可以做」，但事後發現自己管教行為是不良、錯誤的。語畢，他再次鞠躬道歉，而女童目前則暫住舅舅家。

針對陳男車行今凌晨遭潑漆、撒冥紙，警方除通知6涉案人到案說明，依毀損、恐嚇等罪偵辦外，也呼籲民眾保持理性，警察及社工已經在第一時間介入調查及釐清，女童也由親屬妥適照料中，安全無虞。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

小班女童手指被刀刃割傷。圖／陳爸爸提供
小班女童手指被刀刃割傷。圖／陳爸爸提供

衛生紙 偷竊

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