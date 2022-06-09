28歲登山客獨攀受困立霧山倒臥溪溝 消防、空勤齊救援

高雄市一名28歲陳姓男子未攜帶登山裝備，獨自到花蓮攀登立霧山，腳部擦傷又缺食物，受困山區，打電話向家人求救。花蓮縣消防局接獲通報趕往救援，空中勤務總隊今天出動直升機空偵，發現男子身影，疑似倒臥溪溝沒有動靜，救難人員已抵達上方山壁，將垂降接觸救援。

陳男父親7日下午向花蓮縣消防局通報，指他的兒子到太魯閣國家公園內的立霧山登山，右腳擦傷受困，但陳男家人也不知道陳男的入山時間和登山計畫。消防局立即派員，會同太魯閣國家公園巡山員、保七第9大隊警員，組成15人救難隊，徒步上山搜救。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長朱哲民表示，當天曾撥打陳男手機，以電話聯繫上，陳男告知因一直下雨，全身濕透，也沒有糧食，體力不支受困在立霧山約海拔450公尺處的峭壁，希望派出直升機救援。

朱哲民說，陳男身處地點並非一般登山路徑，當時曾請求空勤直升機支援，但因天候不佳，無法出勤，地面救援部隊依據陳男手機定位持續搜索，但天雨加上濃霧，都影響搜救，直到昨晚仍未尋獲，而陳男手機後來就聯絡不上。

花蓮連日下雨，一直到今天放晴，空勤直升機兩度出動，空偵發現男子身影，疑似倒臥在附近溪溝，但因空間不足無法執行吊掛作業。朱哲民說，救難人員上午已抵達男子所在地點上方約150公尺處的山壁，將垂降救援。

立霧山又名崇德山，位於太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉崇德村，峰頂海拔高度1274公尺，為台灣小百岳之一。