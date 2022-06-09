軌道邊坡樹木往下砸 台鐵平溪線列車車廂被砸出大洞

台鐵平溪線4703班次今晨從十分站開往菁桐站，準備開出今天頭班列車時，行經平溪、菁桐間路段，邊坡疑土石鬆動，樹木傾倒砸破車廂玻璃，幸好車上沒有乘客，無人受傷。十分道班人員花了1個小時，清理路樹和邊坡才恢復正常行車，造成3班列車平均延誤40多分鐘，6名乘客受影響。

台鐵平溪線平溪、菁桐間路段，今晨邊坡疑土石鬆動造成成樹木傾倒，砸破列車車廂玻璃。記者邱瑞杰／翻攝

台鐵瑞芳站長黃政民說，平溪線4703班次昨晚在十分站過夜，今晨5點多出發開往菁桐站，預計5點11分從菁桐站發車，當時車上有司機員和車長2人。

列車通過平溪站後，司機員5點8分回報發現軌道邊坡上有樹木傾斜，抵達菁桐站後，發現最後方的第3節車廂車窗，疑被樹幹砸出一個大洞。