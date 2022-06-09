中壢童確診高燒 警方協助開道20分鐘抵達急診

全台確診延燒，尤其幼兒若確診更讓人擔心，桃園中壢區有名10歲湯姓男童因確診發高燒，經醫師評估狀況需送往林口長庚醫院，不過救護車無法及時抵達，湯童母38歲的柯姓女子請求員警協助，並開啟警鳴器協助開道，約20分鐘後抵達，湯童服藥後無礙，湯童父母相當感謝。

日前晚間9時許，中壢警分局中壢派出所接獲柯女電話，告知其子確診新冠肺炎2天，且發燒至40度，視訊看診後醫師建議，急需送往林口長庚院救治，否則恐會誘發腦炎，不過路途遙遠加上，加上救護車無法及時協助，因此希望員警能協助開道。

不久後柯女便持轉診單自行駕車至派出所請求協助，警方經評估後狀況確實危急，便協助開道至林口長庚醫院急診室就醫，經醫護人員看診給予藥物治療後已無大礙，湯童父母對警方及時救援幫助，深表感謝。