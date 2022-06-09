海鮮掛機車上遭竊 7旬婦全吃下肚還稱讚新鮮又好吃

高雄75歲陳姓婦人日前到楠梓區德民路黃昏市場，發現停在一旁的機車前踏板掛有一袋海鮮，便心生歹念出手行竊，返家後，立刻煮熟全吃下肚，騎士發現遭竊報警，警方循線找到陳婦，她坦承犯行，還說偷來的海鮮又新鮮又好吃，警詢後，將她依竊盜罪函送。

楠梓分局右昌派出所6月6日下午5時許，接獲王姓婦人報案稱，她在德民路黃昏市場購買魚、蟹等價值500元的海鮮，吊掛在機車前腳踏板上，並停車到附近商場購物，回來牽車時，卻發現前踏板的生鮮不翼而飛。

警方獲報展開調查，經過連日對比，發現陳婦，趁四下無人，便靠近王婦機車，並將掛在車上的海鮮竊走，員警認為她涉有重嫌，掌握身份後，立刻通知人到案說明。