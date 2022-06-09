快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海鮮掛機車上遭竊 7旬婦全吃下肚還稱讚新鮮又好吃

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄75歲陳姓婦人日前到楠梓區德民路黃昏市場，發現停在一旁的機車前踏板掛有一袋海鮮，便心生歹念出手行竊，返家後，立刻煮熟全吃下肚，騎士發現遭竊報警，警方循線找到陳婦，她坦承犯行，還說偷來的海鮮又新鮮又好吃，警詢後，將她依竊盜罪函送。

楠梓分局右昌派出所6月6日下午5時許，接獲王姓婦人報案稱，她在德民路黃昏市場購買魚、蟹等價值500元的海鮮，吊掛在機車前腳踏板上，並停車到附近商場購物，回來牽車時，卻發現前踏板的生鮮不翼而飛。

警方獲報展開調查，經過連日對比，發現陳婦，趁四下無人，便靠近王婦機車，並將掛在車上的海鮮竊走，員警認為她涉有重嫌，掌握身份後，立刻通知人到案說明。

陳婦於8日到案，向警方坦承犯行，當天竊得的魚貨，返家後，就已經煮完吃下肚，還說相當新鮮好吃，讓員警聽聞相當傻眼，警詢後，將她依竊盜罪函送。

高雄75歲陳姓婦人偷走他人掛在機車的海鮮，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄75歲陳姓婦人偷走他人掛在機車的海鮮，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄75歲陳姓婦人偷走他人掛在機車的海鮮，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄75歲陳姓婦人偷走他人掛在機車的海鮮，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝

海鮮 竊盜

延伸閱讀

病房3200元遭竊監視器缺關鍵畫面 嫌犯獲判無罪

上47樓吃海鮮！SEA TO SKY憑確診康復證明 內用享8折

義大利麵熱門醬料你愛哪味？海鮮配料最引熱議

電鍋這樣蒸地瓜、粽子表面不會太濕 放海鮮肉類還能集中精華

相關新聞

高雄岡山透天住宅火警1死1傷 76歲嬤喪生火窟

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；火勢於半小時內撲滅，就出在3樓受困的...

高雄岡山透天住宅2樓竄火舌 八旬翁受困手腳燒燙傷

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；當時屋內3樓有1名年約80歲老翁受困...

影／口罩剪2個洞變成眼罩 男子扮「無臉男」偷媽祖金牌

基隆市楊姓男子異想天開，把口罩剪2個洞改造成「眼罩」，先戴口罩，再戴眼罩遮住容貌，前往七堵區一家媽祖廟，偷走神像掛的5面...

「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望...

無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BM...

影／碰瓷還是躲雨？基隆婦詭異蠕動進車底

基隆市仁三路，日前發生一起疑似假車禍「碰瓷」事件，一名婦人不畏大雨，躺在地上以蠕動的方式，緩慢向轎車車底下移動，詭異舉動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。