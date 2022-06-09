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玻璃門爆裂害女經理血流不止 World Gym有疏失要賠償

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

擔任外商公司資深經理的郭姓女子去年到World Gym健身房運動，用手推玻璃大門時，玻璃門瞬間爆裂，導致她左手多處撕裂傷，她提告向經營健身房的京庚健康世界公司101分公司求償，台北地方法院判京庚要賠償12萬餘元，可上訴。

郭女主張，她2019年7月簽約成為World Gym健身房台北101店的會員，去年5月8日下午2時許使用跑步機時，不斷聞到刺鼻的油煙味，請求櫃檯人員協助關閉健身房出入口的玻璃門，櫃檯人員允諾，5分鐘後大門仍敞開，她自行上前關門，未料用手推門時，玻璃門瞬間碎裂，導致她左手、前臂多處撕裂傷，血流不止。

她指出，櫃檯人員當下只提供一包衛生紙止血，沒有其他積極作為，直到其他熱心會員幫忙加壓止血，櫃檯人員才提供紗布、ok繃和碘酒，經急診診斷後，她左手撕裂傷、左前臂、手部多處撕裂傷，請求京庚公司賠償100萬餘元醫藥費、精神慰撫金、懲罰性賠償金。

京庚公司反駁，郭女左手是微出血，經基本包紮後，健身房有安排人員陪同就醫；再者，玻璃門是強化玻璃，有阻尼器緩衝開關門，當時是郭女推門速度、力量過猛，超過阻尼器緩衝力道，才導致玻璃門碎裂，公司設置玻璃門安全上沒有問題。

法院根據健身房監視器畫面，認為郭女是以左手推動門把，關門時有稍微往前走2步，並非大力推門、甩門，並無京庚公司辯稱力道過猛或速度過快的情形。

判決指出，玻璃門設置在健身房出入口，也沒有請勿碰觸等警語，可認公司設置玻璃門應符合一定安全性，且郭女也沒有用力過猛，但玻璃門卻瞬間碎裂，認為京庚公司應負擔賠償責任，判京庚公司應賠償12萬餘元醫藥費、精神慰撫金和懲罰性賠償金。

World Gym健身房示意圖。圖與本案無關。本報資料照片
World Gym健身房示意圖。圖與本案無關。本報資料照片

健身 衛生紙 監視器

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