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民宅火警母女受困 母燒傷、女兒嗆昏送醫急救中
苗栗縣後龍鎮秀水里有一處民宅今天凌晨3點多突發生火警，屋內一對母女受困，縣消防局獲報出動大批人車趕往搶救，順利將受困母女救出火場，當時人在1樓的婦人（母）被救出，手部燒燙傷、意識清楚，但女兒意識不清送醫治療，仍在搶救中。
苗栗縣政府消防局表示，今天凌晨3時05分左右，勤務中心接獲辦案後立刻派遣後龍分隊、特種搜救分隊、竹南分隊、西湖分隊與頭屋分隊人車前往救援，但抵達時，起火民宅2、3F已全面燃燒，人在1樓的71歲趙姓老婦人隨即被救出。趙老婦人向消防人員說，火勢很大，其女兒已昏倒在2陽台，她根本拉不動，獨自下樓來求救。
趙女（約40歲）因受困時火勢猛烈，受不了輻射熱濃煙跑到陽台求救，但當時她已經倒臥陽台上，3名消防人員則在第一時間由2人上樓將昏倒的趙女搬運至雙節梯，1人在梯上協助，將她抬下來緊急送醫急救。
消防人員指出，因火勢猛烈，故布好水線於1樓分岔主備用水線，一線外部過渡射水軟化2、3樓竄出火勢，一線由1樓延伸2樓滅火，總算撲滅火勢。年長趙婦意識清楚、手腳有3%二級燒燙傷，由西湖91載送苗栗醫院；趙女則意識不清並有二級燒燙傷。
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