虎豹潭6死領隊過失致死起訴 檢：憾事原可免卻過晚撤退

去年10月新北市虎豹潭意外造成6死意外，基隆地檢署今天偵結，將「天大地方自然文化有限公司」設計台灣欒樹班帶隊者蘇姓女嚮導，依過失致死罪嫌起訴。檢方認為，於路程中見雨勢漸大、溪水漸漲時，「有數次阻止憾事發生之機會，卻過晚撤退」，且無專業人員在最前方引導，釀6條人命。

起訴書指出，蘇姓有多年帶隊嚮導經驗，當天每位學生每堂課1600元費用，每位學生得有一位家長免費陪同，共14學生參加，成員有28學生和家長。

檢方說，蘇負有安全看顧及緊急事故處理之責，除應於行前要求及監督所有人員備妥相關裝備以因應完成該次活動，並應於行程前及行程中隨時留意路況及天候狀況。活動時以安全第一，如遇危險時不可強行通過，並於活動期間扶持照顧每位學生及參加之家長，共同排除危難及抵禦可能發生而難以預測之風險。

起訴書指出，蘇原擇定去年10月16日下午12時30分許，以坪溪古道為活動地點，但該日天氣預報為東北季風及山區局部雨勢，將集合時間改為同日下午1時許，行程則改為至新北市雙溪區北勢溪上游之虎豹潭步道健行及進行生態導覽。

不料，蘇於同日下午2時30分許，在新北市雙溪區之虎豹潭步道停車場整裝完成準備出發時，明知當天下午天氣極可能因東北風增強而有強陣雨，北部雨勢愈晚愈加顯著，並可能有局部大雨或豪雨發生，且當時已開始下雨，有天候不佳之明顯徵兆，而其經常帶隊至虎豹潭步道，應知北勢溪上游處如遇大雨，極可能造成水位急漲並有水勢湍急之情形，仍於同日下午3時出發。

起訴書表示，當時先沿北勢溪上游方向行走，右轉通過位於北勢溪河床間之砌石階梯（即一般人所指之虎豹潭「梳子壩」，下稱河床間砌石階梯）後，再左轉繼續朝北勢溪上游行走。

蘇於下午3時30分許，已見天候惡劣、北勢溪水位逐漸上漲，下午4時許，見雨勢磅礡、步道多處積水，蘇始帶領一行人自原路折返。但當時步道大量積水，甚至須彼此協助始可涉水而過。

檢方認為，蘇已可預見北勢溪上游已累積相當水量，水勢可能瞬間暴漲、湍急，河床間砌石階梯將淹沒在溪水之下，且尚有另一無須通過河床間砌石階梯、直接繼續往北勢溪下游行走至壽山宮之安全路線可供選擇，又其最熟悉路況，應在隊伍前方導引路線，疏未注意，仍留在隊伍後方，未引導安全路線，使劉姓等6人於通過河床間砌石階梯時，因水量瞬間暴漲而湍急，遭沖落北勢溪，致6人因溺水窒息而死亡。

檢察官說，本可選擇另覓他處或改期擇日舉行上開活動，於路程中見雨勢漸大、溪水漸漲時，即應要求參與人員折返，在返程途中，亦可預見參與人員如欠缺專業人員之引領，恐循先前河床間砌石階梯之路徑返回停車場，專業人員應在隊伍最前方指明方向，並導引參與人員選擇無須涉河之安全路線，卻均疏未注意。