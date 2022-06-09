快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯偷土地公廟公錢財 衣服4天沒換被警認出栽了　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名蕭姓男子日前至前金區一間土地公廟佯裝信徒參拜，偷走廟公外套內1400元現金，警方調監視器鎖定竊賊身影追查，由於蕭男四處流浪，衣服都沒換，4天後警方在路上巧遇蕭男，認出他衣著特徵，趨前攔查，查獲他有2條通緝身分。

警方指出，蕭姓男子（22歲）6月3日前往前金區八德二路一間土地公廟參拜，蕭男佯裝虔誠信徒，和廟公攀談，後來趁廟公不注意，偷走廟公掛在椅子上的外套內的1400元現金，若無其事地離開。

該名廟公發現衣服內的現金不翼而飛，氣得報警，警方調閱監視畫面，鎖定竊賊身穿暗色短上衣和短褲，循線追查；7日上午9時許，新興警分局前金分駐所巡邏警網在成功一路發現蕭男行跡詭異，外型和穿著符合土地公廟竊賊特徵，於是趨前攔查。

蕭男當時一度裝無辜，接受警方盤查，結果警方查出他除犯竊盜案外，還分別因妨害性自主和詐欺案遭屏東地院和屏東地檢署發布通緝，因具通緝身分，四處投宿躲藏在市區各旅館，警詢後除依竊盜罪嫌送辦外，通緝部分解送屏東院檢歸案。

蕭姓男子佯裝信徒至土地公廟拜拜，趁機偷走廟公外套內的1400元現金，犯行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
蕭姓男子佯裝信徒至土地公廟拜拜，趁機偷走廟公外套內的1400元現金，犯行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高市警方在路邊發現蕭男行跡詭異，穿著符合土地公廟竊賊特徵，趨前攔查，查獲蕭男身揹2條通緝，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高市警方在路邊發現蕭男行跡詭異，穿著符合土地公廟竊賊特徵，趨前攔查，查獲蕭男身揹2條通緝，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

通緝 土地公

延伸閱讀

大雨一直下 苗栗縣後龍鎮土地公廟秒變危樓

通緝犯駕車拒檢 遭警開2槍仍撞傷警逃逸判6月

通緝犯為酒女痛毆友人棄屍南投山區 法官判刑8年

畫面曝光！新店警趁紅燈抓通緝犯 霸氣開7槍仍被兔脫

相關新聞

國3車禍 6車追撞 無照酒駕釀1死1傷

葉姓男子昨天凌晨涉嫌酒駕，行經國道三號南投路北上車道時行車不穩，擦撞外線聯結車，導致六車連環追撞，釀一死一重傷；葉男肇事...

男困立霧山峭壁 陸空救援已喪生

高雄市一名28歲陳姓男子未攜帶登山裝備，獨自進入花蓮立霧山區，因腳部擦傷又缺食物，受困山區向家人求救。花蓮縣消防局、空勤...

「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望...

無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BM...

高雄岡山透天住宅火警1死1傷 76歲嬤喪生火窟

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；火勢於半小時內撲滅，就出在3樓受困的...

影／碰瓷還是躲雨？基隆婦詭異蠕動進車底

基隆市仁三路，日前發生一起疑似假車禍「碰瓷」事件，一名婦人不畏大雨，躺在地上以蠕動的方式，緩慢向轎車車底下移動，詭異舉動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。