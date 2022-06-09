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通緝犯偷土地公廟公錢財 衣服4天沒換被警認出栽了
高雄市一名蕭姓男子日前至前金區一間土地公廟佯裝信徒參拜，偷走廟公外套內1400元現金，警方調監視器鎖定竊賊身影追查，由於蕭男四處流浪，衣服都沒換，4天後警方在路上巧遇蕭男，認出他衣著特徵，趨前攔查，查獲他有2條通緝身分。
警方指出，蕭姓男子（22歲）6月3日前往前金區八德二路一間土地公廟參拜，蕭男佯裝虔誠信徒，和廟公攀談，後來趁廟公不注意，偷走廟公掛在椅子上的外套內的1400元現金，若無其事地離開。
該名廟公發現衣服內的現金不翼而飛，氣得報警，警方調閱監視畫面，鎖定竊賊身穿暗色短上衣和短褲，循線追查；7日上午9時許，新興警分局前金分駐所巡邏警網在成功一路發現蕭男行跡詭異，外型和穿著符合土地公廟竊賊特徵，於是趨前攔查。
蕭男當時一度裝無辜，接受警方盤查，結果警方查出他除犯竊盜案外，還分別因妨害性自主和詐欺案遭屏東地院和屏東地檢署發布通緝，因具通緝身分，四處投宿躲藏在市區各旅館，警詢後除依竊盜罪嫌送辦外，通緝部分解送屏東院檢歸案。
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