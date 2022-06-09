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南非女師遺失背包上警局比手畫腳 警中英雙聲齊發找回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局公園所在6日接獲2名南非籍女教師報案，背包疑遺落在搭乘的客運內，忘了帶下車，不過因南非師不會中文，只能以英文跟警方溝通，一陣比手畫腳，加上警員也中、英文併陳，終於得知兩人來意，也順利助二人找回遺留在客運的背包。

第二警分局公園所在6日晚間9時許，有兩名來自南非的女子到所報案，因兩女都不會中文，只能用英文與比手畫腳方式，與警方溝通，當時值班警員高銘宏、副所長莊誌哲在一來一往反覆詢問，終於得知兩女來意。

原來兩女是搭統聯客運到台中，在干城站下車，下車後發現不慎將隨身背包遺落在車上，而背包有重要證件及護照、旅費等。

警方根據兩女提供線索，立即調閱沿路的監視器影像畫面，與統聯客運客服人員確認，客運司機已經將車輛開回統聯客運位於龍井區的保養廠。

警方在確認背包特徵與資料後，聯絡計程車司機載送兩名南非籍女子，前往保養廠認領遺失物品，兩女上車前，不斷以英文對員警道謝。

第二警分局呼籲，民眾外出時，應妥善保管隨身貴重物品，上下車時應再次確認隨身攜帶的物品，避免遺失造成困擾。另提醒民眾如遺失物品，可直接至內政部警政署官網「拾得遺失物管理系統」尋找是否有自己遺失的物品被拾獲到警察局，避免如大海撈針尋找或等待自己的遺失物。

兩名南非籍女子6日搭乘客運到台中，卻將背包遺留在客運上，警方協助二人找回，做好國民外交。圖／第二警分局提供
兩名南非籍女子6日搭乘客運到台中，卻將背包遺留在客運上，警方協助二人找回，做好國民外交。圖／第二警分局提供

南非 警察 計程車

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