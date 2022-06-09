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影／婦人先蹲後躺又移向轎車 疑製造假車禍 駕駛人傻眼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名婦人原本蹲在停在路旁轎車後方，不久自行躺下並移向門身，被質疑要「假車禍」詐財。駕駛人察覺後向她說，停車處有監視器，婦人起身離去。警方表示，會追查婦人身分釐清狀況，並提醒民眾誤起貪念觸法，駕駛人遇到狀況可打110請警察到場處理。

基隆市警一分局今早表示，延平街派出所警員蕭景軒昨天下午服備勤勤務時，接獲110通報轄區市仁三路39號前有人「製造假車禍」，前往現場時，報案人稱疑製造假車禍的婦人已離去。

據了解，報案人的轎車昨天下午停放在仁三路旁，開啟警示雙黃燈。他走向轎車要開車時，看到有名婦人倒臥在自己的小客車後方，看起來好像是要製造假車禍，便向婦人說停車地點有監視器，並要報警處理，婦人後來起身，一言不發就離去。

警方表示，已調閱當地監視器畫面，尋找這名婦人釐清狀況。故意製造假車禍詐取和解金，可能涉及刑法詐欺罪，請民眾不要以身試法。駕駛人如遇疑似製造假車禍情形，要保持冷靜，並立即撥打110專線請警察到場處理，保障自身權益。

基隆市有名婦人躺在路旁停車的後方，疑要製造「假車禍」詐財。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名婦人躺在路旁停車的後方，疑要製造「假車禍」詐財。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名婦人躺在路旁停車的後方，疑要製造「假車禍」詐財。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名婦人躺在路旁停車的後方，疑要製造「假車禍」詐財。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 監視器 警察

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