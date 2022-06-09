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台南公園遊具樓梯扶手上綁西瓜刀 驚傳嫌犯因病過世

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區頂美公園，上月底驚傳有民眾發現兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，現場遺留血跡，引發兒童家長恐慌，警方相當重視，經多日來釐清，找到疑似綁刀的男子，然而，該名70多歲唐姓男子因3日則因重病過世。

台南市警三分局據報後到場蒐證，為避免有人遭割傷，先行將該把西瓜刀取下，並加強巡邏，維護兒童安全。圖／本報資料照
台南市警三分局據報後到場蒐證，為避免有人遭割傷，先行將該把西瓜刀取下，並加強巡邏，維護兒童安全。圖／本報資料照

台南市警三分局指出，現場有目擊證人形容唐男特徵，再加上現場停置機車，經回溯其車主，再加上現場遺留的血跡及西瓜刀等跡證吻合，都指向唐男。然而，長期罹病的唐男案發後，不幸於本月3日過世。

據指出，死者家屬聽聞警員說明，並未太大情緒上的反應，加上當事人因病過世，對死者是否果真綁刀一事，似乎已不願再深究。

李姓市民上月底打110電話報案，表示位於台南市安南區慈安路與安通二街口旁公園兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，請警方到場處理。

安順派出所員警到場拍照後，為避免有人遭割傷，先行將該把西瓜刀取下，現場扶手及地上緩衝墊留有血跡，隨即通報鑑識人員到場採證。該處血跡滴落位置固定，西瓜刀固定在扶手上，血跡無噴濺及四散情形，且周邊遊具及設施都未遭破壞。

李姓市民上月底打110電話報案，表示位於台南市安南區慈安路與安通二街口旁公園兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡。圖／翻攝照
李姓市民上月底打110電話報案，表示位於台南市安南區慈安路與安通二街口旁公園兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡。圖／翻攝照

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