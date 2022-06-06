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無照駕駛車禍2個月大兒子亡 母控父過失致死起訴
新北市林姓男子無照開車載妻子和2個月大的兒子出門時，撞擊臨停路旁聯結車，造成男嬰顱骨骨折、腦出血等傷害，半年後因溢奶、嗆奶窒息死亡。林妻控告丈夫過失致死，基隆地檢署偵結認定犯行，依過失致死罪起訴林男。
檢方起訴指出，林男2019年11月17日下午無照開車，搭載妻子張女和出生2個月的兒子出門，沿新北市八里區中華路1段往關渡橋方向時行駛時，未注意車前狀況，撞上陳男駕駛並在道路白線外側臨停的聯結車車尾。
車禍發生後，男嬰受頭部外傷併顱骨骨折、蜘蛛膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，經送馬偕醫院淡水院區急救，接受顱內壓監視器置放、腦室腹腔引流術等治療後出院。2020年5月12日清晨，男嬰在瑞芳住處，因嚴重腦傷、生理功能不良而溢奶、嗆奶，導致奶製品吸入呼吸道內，並因腦損傷、窒息、呼吸衰竭死亡。
檢方偵訊時，林男坦承犯行，並與張女、陳男證述相符，且有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、馬偕醫院病歷及診斷證明書、瑞芳礦工醫診斷書和車輛行車事故鑑定、覆議意見書，認定犯行，依過失致死罪嫌起訴林男。
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