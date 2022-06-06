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新店女奔大樓10樓墜落亡 一樓修車廠員工：掉在我眼前

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區一名潘姓女子今天下午因不明原因從10樓墜落，一樓汽車場員工發現「有人掉在眼前」嚇得報警，她當場失去呼吸心跳，送醫搶救一度恢復生命跡象，不幸後來仍身亡；警方在案發頂樓發現她的包包和2瓶啤酒罐，判斷沒有外力介入，排除他殺。

新店警方今天下午4點半獲報，寶橋路237巷口有一名女子從高處墜落沒有生命跡象，送醫搶救CPR，她一度恢復呼吸心跳，不幸狀況惡化，顱內嚴重出血傷重不治。

警方封鎖現場採證，詢問目擊者大樓一樓修車廠男子，他說聽到鐵皮雨遮「砰」一聲，往外探頭看發現「有人從上面掉下來，嚇死了」，經判斷，是從大樓墜落。

警方訪查釐清墜落樓層，調閱監視器畫面發現，她闖入大樓後獨自一人搭電梯至10樓頂樓，上樓看，果然在頂樓發現1個包包和2瓶啤酒罐，經身分確認，她是30歲潘姓女子。

警方勘查現場排除他殺，聯絡家屬後，家屬透露死者有情緒性病史，對死因無意見；警方後續將協助家屬處理後事。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

新北市新店區今天下午發生墜樓命案。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天下午發生墜樓命案。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天下午發生墜樓命案。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天下午發生墜樓命案。記者翁至成／翻攝

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