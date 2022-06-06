男騎車到烏來觀光大橋兜風 從21公尺高落水竟毫髮無傷

新北市烏來區今天下午傳出落水意外，一名男子因不明原從21公尺高的大橋墜下，直落南勢溪，被人發現躺臥在溪床旁，疑似需要協助報警；消防隊出動吊掛器材，順利將人救援上岸，誇張的是，他竟毫髮無傷，意識清楚、沒有生命危險。

消防局今天下午1點45分獲報，烏來區觀光大橋下方有人躺在溪床上，需要救援；報案人是一名工人，他稱「看到有人躺在溪床旁」，仔細一看竟還有生命跡象，立刻報警。

警、消趕抵，出動機具將人吊掛上岸，奇異的是，傷者對談自如無大礙，也沒有明顯外傷；經查證身分，他是23歲吳姓男子，稱今天早上從新莊騎機車來烏來兜兜風，發現橋的風景很漂亮便停車觀賞，但不知道為什麼，就掉下橋了。

據悉，觀光大橋距離下面的南勢溪大概有7層樓高、超過21公尺；消防員表示，可能是墜橋時剛好墜到溪水深處，有足夠緩衝，也坦言真的命大。

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