國有林班地盜伐柚木 專案「滅鼠」全落網
保七總隊第八大隊執行「滅鼠專案」查緝盜伐林木，查獲一名江姓男子盜伐4千多公斤柚木椴木，依涉犯森林法及刑法竊盜等罪嫌，移送橋頭地檢偵辦。
警方表示，5月中旬接獲屏東林區管理處通報，旗山事業區林班地遭盜伐，立即報請檢察官指揮偵辦。因當地路口監視器不多，經連日交叉比對鎖定可疑車輛，追查發現江姓男子涉有重嫌，並進一步掌握其銷贓處所。6月初會同屏東林管處等單位發動搜索，查扣柚木椴木4千多公斤及鏈鋸等贓證物，江男見事跡敗露，到案說明後移送偵辦。
據了解，江男與友人聯手在高屏一帶林班地盜伐，兩人分頭盜伐再分工運出販售牟利，警方已擴大偵辦追查。查緝人員透露，台灣柚木多做為木地板，市場行情因木材檔次差異不小，之前曾查獲盜伐案，最高可喊價萬元以上。
保七第八大隊近期聯合屏東林管處、高雄六龜、旗山警分局及屏東枋寮、恆春警分局執行「滅鼠專案」，派遣警力在盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，實施聯合路檢盤查，呼籲民眾勿以身試法，若發現破壞山林情資，可向保七轄下第四至第九大隊報案，或利用林務局「山老鼠雷達站」LINE 平台，撥打救山林專線0800-000-930通報，共同守護山林資源。
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