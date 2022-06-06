車禍翻車夾困救出仿真假人 桃消防員情境實練技巧逼真
桃園市近年來車禍事故頻傳，車禍救護案件激增，消防局第二大隊今、明兩天在中壢舉理聯合車禍救助訓練，該大隊表示，這次模擬民眾車禍中受困情境實際操作演練，強化消防員車禍現場救護能力，提升人命救助技能。
消防局第二大隊青埔、興國分隊兩天聯合辦理車禍救助訓練，這次模擬車禍撞擊翻覆事故中，駕駛座放上仿真假人，演練受到車禍正位、翻覆夾困，意識不清等情境，增加實際操作難度，消防員從中演練熟悉臨場救助能力，大大提升第一線消防員事故救助能力。
第二大隊長戴明杉表示，過去車禍救助大都採取破壞車體救人方式，如今救援觀念改變，強調人身安全為主，車禍現場救助著重環境安全、穩固車體，安全拖出車體，減少受困者傷害，透過現場情境式演練，讓消防員熟悉流程及救助操作，目的是救助傷者順利脫困，保障生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言