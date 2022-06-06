獨／夫妻大雪山森林健走 大樹突倒壓住妻拉出已亡

「我不斷呼喊妻子名字，仍救不回她」，台中大雪山森林遊樂區昨發生樹倒壓死女子意外，一對夫妻在遊樂區內步道健走，妻子被突然倒下的大樹壓住，附近山友和民眾合力救出已來不及，妻子送醫急救不治，張姓男子今天哭喊痛批，這是政府維護的森林遊樂區，為何會發生這種意外。

東勢林管處今天表示，發生意外深表遺憾，稍來小雪山國家步道事發後已暫時封閉，今天由鞍馬山工作站派員分組進行園區步道全面巡檢。

63歲張姓男子說，他昨天早上和同年齡的妻子到台中大雪山森林遊樂區步道健走，中午12點多，從步道43公里往上走，再從35公里處走下步道。

張男說，他走在前方，妻子在後，二人已走到森林遊樂區入口柏油路處，他突然聽到「碰」的巨大撞擊聲，回頭看，一棵約20公尺高的大樹倒下，壓到旁邊樹，再壓向其妻，妻子被粗大樹幹壓住，人趴在地面，背部和頭部都被樹壓住，只露出臀部。

他大聲呼喊妻子名字，但沒有回應，他急著要撥開樹幹和土，但樹幹太大無法移開，剛好有其他山友下山，也有車輛經過，他急喊求救，眾人合力抬樹幹，拉出妻子，她已明顯沒呼吸心跳，現場也有一名急診護理師協助，妻子被送到東勢農民醫急救仍不治。

張男表示，妻子被突然倒下大樹壓死，他很憤怒也無法理解，這是國家森林遊樂區，為何在步道發生這種事，張男的女兒說，東勢林管處今天找專家學者現場會勘，告知應是連續下雨，樹上積水造成樹幹腐蝕，造成樹倒意外，她說倒下的大樹離步很近，倒下後橫躺步道，這是明顯公共安全問題，管理單位一定要查清楚，還家屬公道。

東勢林管處今天說明，昨天中午1點，吳姓女遊客在大雪山森林遊樂區內大雪山林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，因樹木側枝斷落致生意外，吳姓遊客同行者至離現場200公尺收費站通報後，東勢林區管理處立即派3名人員至現場協助進行CPR、3名人員進行交通疏導作業，救護車送達醫院時該遊客已無生命跡象，東勢處立即派員前往慰問，對本次意外事件之發生深表遺憾。

東勢林管處表示，稍來小雪山步道每月由鞍馬山工作站派員巡檢一次，如發現有危木即由工作站立即移除，依東勢處大雪山園區經營管理季稽查紀錄，該處就主要步道林木、主要遊憩據點（35K收費站、43K遊客中心及住宿區、49K小雪山資訊站）內若有疑慮之林木進行檢視追蹤列管，該倒木非屬追蹤清冊內。

稍來小雪山國家步道事發後已暫時封閉，今天由鞍馬山工作站派員分組進行園區步道全面巡檢；今天立即邀請中興大學王升陽、曾喜育、嘉義大學詹明勳等3位教授至事故現場現勘，經現場情況，是步道外20公尺以上之卡氏櫧倒伏，造成步道旁第二株卡氏櫧側枝被打落致生意外事故。

卡氏櫧倒木距離步道超過20公尺其樹幹長滿附生植物外觀青綠，且尚具有萌蘗之側枝，卡氏櫧倒木生長於溝谷坡上，排水匯集處，梅雨季土壤含水飽和，根部有出現腐朽菌，根系無法固著於土壤，導致樹木無法支撐樹體重量，而導致根拔倒伏，根盤翻起在原地。

步道旁2公尺處卡氏櫧側枝外觀沒有明顯缺陷，因第一株卡氏櫧而產生連鎖骨牌效應倒伏，同時周圍卡氏櫧、森氏櫟、青葉楠及烏心石等闊葉樹側枝被打落。