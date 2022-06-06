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圖書館逮到偷書賊 老翁立馬辯稱：我失智忘了辦借書

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中圖書館近日發現書常短少，並查覺一名謝姓老翁形跡可疑，6月4日謝姓老翁又進圖書館，當場被查獲他偷了17本書，但他立刻辯稱「他失智，忘了辦理借書」，不過警方仍依竊盜罪將他移送法辦。

田中圖書館館長林怡琦說，近日常有學生來借書時，發現找不到書，有些書資料庫有登錄，但架上卻沒有，應該是已失竊，由於部分社會文史書籍是學生常會借來寫報告查閱的書籍，引起館方注意，請館員與志工多注意是否有偷書賊。

後來志工發現一名老先生形跡可疑，每次好像都會提著提袋進來，6月4日又發現他到圖書館，即暗中觀察，發現他走到二樓書架處，志工暗兵不動，等到老先生要走出圖書館時，當場攔下，發現他的提袋中有17本圖書館的書，包括台灣原住民之美、三國爭霸記、戀戀北斗街風情等，多是社會文史類書籍。

82歲謝姓老翁被查獲疑似偷書後，立刻辯稱「他失智，忘了辦借書」，但館方存疑，仍通知警方，依竊盜罪嫌將他送辦，希望他不要再犯。

林怡琦說，其實圖書館每年都會有圖書失竊，所以最近圖書館也加裝監視器，希望大家發揮公德心，勿以身試法。

彰化縣田中圖書館最近查獲謝姓老翁偷了17本書，館方也加裝監視器，希望不要再有人以身試法。圖／田中圖書館提供
彰化縣田中圖書館最近查獲謝姓老翁偷了17本書，館方也加裝監視器，希望不要再有人以身試法。圖／田中圖書館提供

圖書館 竊盜

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