聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮騎車婦遭同向大貨車輾斃 警：貨車違規走禁行路段
花蓮新城鄉今天發生1輛15噸以上大貨車行駛禁行路段，不慎擦撞騎機車的78歲顏姓婦人，因老婦下半身被輾過，傷重不治，尚需釐清肇責。警方除了針對違規大貨車開罰，並加強稽查大車未申請路權、闖紅燈、不當超車、超載及超速等重大違規。
今天上午11點多，新城郷北埔路197號南下車道發生營業用大貨車擦撞機車意外，64歲林姓大貨車駕駛，在北埔路北往南方向行駛，擦撞同向顏姓老婦，造成老婦倒地不起，左腳骨折，現場陷入昏迷，由消防隊送往慈濟醫院急救，於下午1點急救無效，傷勢嚴重不治。
警方先為林姓男子實施酒精檢測，酒測值為0，顏女則待醫院抽血檢驗，雙方皆有正常駕照；因該路段禁止15噸以上大貨車行駛，警方將針對違規行開罰，而事故發生原因，尚待警方釐清肇責。
由於上月至今已發生3起大車違規，發生死亡車禍事故，警方將持續針對重點路段加強稽查勤務及攔檢，嚴格取締大型車重大違規，同時要求轄區貨運業者自律，務必申請完整通行權，以免釀禍及受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言