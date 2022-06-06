花蓮騎車婦遭同向大貨車輾斃 警：貨車違規走禁行路段

花蓮新城鄉今天發生1輛15噸以上大貨車行駛禁行路段，不慎擦撞騎機車的78歲顏姓婦人，因老婦下半身被輾過，傷重不治，尚需釐清肇責。警方除了針對違規大貨車開罰，並加強稽查大車未申請路權、闖紅燈、不當超車、超載及超速等重大違規。

今天上午11點多，新城郷北埔路197號南下車道發生營業用大貨車擦撞機車意外，64歲林姓大貨車駕駛，在北埔路北往南方向行駛，擦撞同向顏姓老婦，造成老婦倒地不起，左腳骨折，現場陷入昏迷，由消防隊送往慈濟醫院急救，於下午1點急救無效，傷勢嚴重不治。

警方先為林姓男子實施酒精檢測，酒測值為0，顏女則待醫院抽血檢驗，雙方皆有正常駕照；因該路段禁止15噸以上大貨車行駛，警方將針對違規行開罰，而事故發生原因，尚待警方釐清肇責。