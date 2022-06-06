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林班地維護男離奇猝死車上 初步排除外力介入

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名趙姓男子今天不明原因駕車抵達燕巢區中民路一處偏遠路段，林務局巡守員發現趙男昏迷立即報案，消防人員獲報到場，發現趙男已明顯死亡，後續交由轄區員警處理，據了解，車上未發現致命異物或燃燒廢氣，車內反鎖，趙男死因有待檢方相驗後釐清。

據了解，趙男（44歲）為六龜人，擔任林務局委外負責整理林班地雜草的人員，林務局一名山上巡守員今天上午到燕巢區中民路巡視時，中午11點多發現趙男坐在一輛轎車駕駛座上昏睡，怎麼叫都叫不醒，巡守員請消防人員到場破門搶救，消防人員發現趙男已明顯死亡，後續交由轄區員警處理。

初步了解，趙男身材中等，身上無外力受傷，車上也沒有燃燒廢氣等狀況，警方目前已通知趙男家屬，趙男死因有待明天相驗後釐清。

高雄市一名趙姓男子今天中午被發現猝死在燕巢區一處偏遠路段車上，現場目前已拉封鎖線警戒，初步排除外力介入，死因待釐清。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名趙姓男子今天中午被發現猝死在燕巢區一處偏遠路段車上，現場目前已拉封鎖線警戒，初步排除外力介入，死因待釐清。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名趙姓男子今天中午被發現猝死在燕巢區一處偏遠路段車上，現場目前已拉封鎖線警戒，初步排除外力介入，死因待釐清。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名趙姓男子今天中午被發現猝死在燕巢區一處偏遠路段車上，現場目前已拉封鎖線警戒，初步排除外力介入，死因待釐清。記者陳玫伶／翻攝

巡守 六龜 高雄市

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