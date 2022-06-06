婦人騎機車摔落山路邊坡 她猜是喝飲料血糖飆升才頭暈
基隆市洪姓婦人今天中午騎機車行經過月眉路時，一時頭暈，騎到車道外的邊坡摔車受傷。她說，可能是喝了飲料血糖飆升，才會頭暈出車禍，還好人車沒滾落邊坡，無大礙。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點多接獲報案，月眉路有機車騎士受傷後，派遣人車前往救護。消防人員趕到現場時，發現50多歲洪婦座在路旁休息，機車則是倒在道路外側的邊坡。洪婦身體有多處擦、挫傷，無生命危險。
警方查看附近監視器畫面，並詢問洪婦摔車原因，確認是她不慎騎車從車道摔出邊坡，而非與其他車輛發生碰撞。
據了解，洪婦今天上午騎機車外出洽辦健保卡相關業務，騎車返家行經月眉路時，她覺徥可能是喝了含糖飲料，血糖升高才會暈眩，連人帶車跌落邊坡，還好機車沒有一路往下滑落，人也只受輕傷。
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