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男膝蓋強頂擊女前胸稱驅邪 嘉檢依傷害罪嫌起訴

中央社／ 嘉義市6日電

苗栗縣林姓男子去年8月間至嘉義市地藏庵靜坐時，認為一旁不認識的女子遭邪靈附身，竟施以壓頭、膝蓋頂擊前胸等行為，造成這名女子受傷，林男遭檢方依傷害罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，47歲林男與曾姓女子相識，2人常討論關於宗教信仰及命理玄學等議題，林男、曾女及曾女的女性友人去年8月5日下午一同在嘉義市九華山地藏庵地下1樓靜坐參拜。

靜坐時，林男自認曾女的女性友人遭邪靈附身，竟先以手強壓她的頭部至前胸靠近鎖骨部位，認為藉此可將邪靈驅除，但遭曾女的友人抵抗。

林男改以擒拿壓制並控制曾女的友人雙手，繼而以膝蓋頂擊她的前胸壁等部位，林男自認是驅邪行為，但造成曾女的友人前胸壁挫傷、左前臂右側腕部瘀挫傷等傷害。

起訴書表示，林男不否認有以膝蓋頂擊曾女的友人前胸壁等部位，但不承認行為有基於傷害的犯意，並辯稱當時是為了幫助曾女的友人驅邪，相關行為包括以手施力打擊、壓制軀體等方式。

檢方調查，林男供稱採取的驅邪行為，還徵得曾女的友人同意後才採取，但曾女的友人與林男並無任何委託關係，曾女的友人既沒有請求，更沒有同意林男的驅邪方式。

檢方認為，林男於此案件關於其行為動機所述縱認屬實，也無礙於其傷害犯行的成立，否則任何人在路上偶遇自稱為玉皇大帝等神明的精神異常民眾，豈非均可本於驅邪意志加以毆打，事後再辯稱沒有傷害犯意，打人是為幫忙驅邪而可以免責，此等是荒謬論證。

嘉義 傷害罪 信仰

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