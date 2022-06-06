影／失聯移工撞愛女致昏迷 父到法院告傷害與民事求償

越南籍阮姓男子等6名失聯移工，2日共乘一輛休旅車，行經龍井區時闖紅燈，撞上騎車的陳姓女子，陳女迄今昏迷，原定與交往十多年的男友婚事告吹，警方循線查緝阮男等4人到案，另2名移工在逃，陳父今天下午到台中地院，提告傷害與民事的侵權損害賠償，陳父說，女兒狀況有好轉，預定明天進行手、腳骨折手術。

陳女父親說，因為相關的法律程序不是很熟悉，目前警方是依肇事逃逸、過失傷害罪，偵辦涉案的越南籍阮姓駕駛等人，因為女兒未來可能會有高額的醫療費用，此部分也是家屬比較擔心的，也會擔心肇事的跟借車的都是越南籍，未來會有求償無門的問題，所以今天先到法院，提出傷害與民事求償的告訴。

陳女父親說，女兒的昏迷指數還是在6、7之間，但病情有較穩定的狀況，醫院也預定在明天針對女兒手、腳手術，未來家屬在照顧時會比較方便。

越南籍阮姓移工（24歲）在2日時無照駕駛休旅車，搭載5名同鄉行經龍井區中山路、中華路時闖紅燈，撞飛陳姓女騎士（27歲），陳女全身多處骨折重傷，6名移工棄車逃逸，其中4人共搭一輛計程車被警攔截逮獲，全都新冠肺炎確診。警方查出肇事車輛是另一名越南籍女子所有，避不出面，將4人送檢疫所隔離，依過失傷害、肇事逃逸等罪嫌擴大追查。