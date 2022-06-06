快訊

議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

聽10個錄音檔願簽不外流切結書 恩恩爸：譯文不足夠還原事發經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／失聯移工撞愛女致昏迷 父到法院告傷害與民事求償

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓男子等6名失聯移工，2日共乘一輛休旅車，行經龍井區時闖紅燈，撞上騎車的陳姓女子，陳女迄今昏迷，原定與交往十多年的男友婚事告吹，警方循線查緝阮男等4人到案，另2名移工在逃，陳父今天下午到台中地院，提告傷害與民事的侵權損害賠償，陳父說，女兒狀況有好轉，預定明天進行手、腳骨折手術。

陳女父親說，因為相關的法律程序不是很熟悉，目前警方是依肇事逃逸、過失傷害罪，偵辦涉案的越南籍阮姓駕駛等人，因為女兒未來可能會有高額的醫療費用，此部分也是家屬比較擔心的，也會擔心肇事的跟借車的都是越南籍，未來會有求償無門的問題，所以今天先到法院，提出傷害與民事求償的告訴。

陳女父親說，女兒的昏迷指數還是在6、7之間，但病情有較穩定的狀況，醫院也預定在明天針對女兒手、腳手術，未來家屬在照顧時會比較方便。

越南籍阮姓移工（24歲）在2日時無照駕駛休旅車，搭載5名同鄉行經龍井區中山路、中華路時闖紅燈，撞飛陳姓女騎士（27歲），陳女全身多處骨折重傷，6名移工棄車逃逸，其中4人共搭一輛計程車被警攔截逮獲，全都新冠肺炎確診。警方查出肇事車輛是另一名越南籍女子所有，避不出面，將4人送檢疫所隔離，依過失傷害、肇事逃逸等罪嫌擴大追查。

陳父在臉書控訴，女兒原定在23日生日時，與交往十多年男友登記結婚，女兒如今已無法如願，也批評失聯移工成台灣人安全的不定時炸彈，質疑失聯移工怎會有車可使用，「現在是沒政府了嗎」。

台中市陳姓女子在2日騎機車行經龍井區時，遭阮姓越南籍移工駕駛的休旅車撞上，陳女被撞到昏迷。圖／讀者提供
台中市陳姓女子在2日騎機車行經龍井區時，遭阮姓越南籍移工駕駛的休旅車撞上，陳女被撞到昏迷。圖／讀者提供
台中市陳姓女子在2日騎機車行經龍井區時，遭阮姓越南籍移工駕駛的休旅車撞上，陳女被撞到昏迷，陳父今天到台中地院提出傷害、民事求償告訴。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓女子在2日騎機車行經龍井區時，遭阮姓越南籍移工駕駛的休旅車撞上，陳女被撞到昏迷，陳父今天到台中地院提出傷害、民事求償告訴。記者陳宏睿／攝影

移工 越南

延伸閱讀

台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴

逃逸移工無照駕車撞傷女騎士 監理所：移工不能買轎車

仲介代辦移工轉中階人才喊價5萬 勞動部：超收違法

機車騎士闖紅燈錄影檔被洗掉 纏訟1年半逆轉判照罰

相關新聞

影／失聯移工撞愛女致昏迷 父到法院告傷害與民事求償

越南籍阮姓男子等6名失聯移工，2日共乘一輛休旅車，行經龍井區時闖紅燈，撞上騎車的陳姓女子，陳女迄今昏迷，原定與交往十多年...

三重長髮刺青男不戴口罩闖入 女子沙龍怕怕報警逐怪客

新北市三重區近期出現1名長髮刺青男，2度因不戴口罩前往女子美髮沙龍要求剪髮遭拒，店家看他面露凶光不聽勸導感到十分害怕，報...

新北女警撞翻特斯拉等3車今調解 原則由女警購回原車

新北市林口警分局1輛巡邏車上個月擦撞路旁3輛轎車之後翻覆，由於賠償金額談不攏，雙方今天至調解會協商，原則上由肇事女警將受...

花蓮騎車婦遭同向大貨車輾斃 警：貨車違規走禁行路段

花蓮新城鄉今天發生1輛15噸以上大貨車行駛禁行路段，不慎擦撞騎機車的78歲顏姓婦人，因老婦下半身被輾過，傷重不治，尚需釐...

男不願分手糾纏前女友 屏縣首張跟騷法告誡書開出

跟蹤騷擾防制法6月起實施，屏東縣內埔警分局4日接獲37歲一名女性報案，她在5月間與顏姓前男友因個性不合協議分手，未料顏仍...

台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴

桃園市觀音區葉姓男子飼養山羊但管理不佳，羊隻不僅亂跑吃農作物，還數次跑上台66線一帶，去年山羊竄出更導致兩名機車騎士摔車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。