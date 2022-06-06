聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新造100噸巡防艇投入執法 台南海巡增添新戰力
海巡署艦隊分署新打造100噸級巡防艇10079艇，今天中午12點多航抵台南海巡隊，由10051艇伴航進行噴水儀式，迎接該艇加入海域執法行列，為台南海域執勤能量再添生力軍。
據了解，新造100噸級巡防艇，今天清晨6點多從台中港出發，約中午12點到達台南海巡隊。 100噸級巡防艇，經過提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，可有效提高航行穩度和適航性，另採用雙俥噴射推進系統，最高航速達30節(時速約56公里)，續航力達1200浬(相當於2160公里)。當海上發現可疑目標或救生救難案件，可立即前往。
100噸級船艇配有消防滅火功能的高壓水瞄，噴水量每小時約7萬公升，最大射程約50公尺，除了有利於執行滅火任務外，更能於取締、驅離違法越界漁船時，發揮強勢執法手段。
台南海巡隊說，船舷也強化防撞功能，針對拒不配合違法船舶，可執行強力登檢，有效提升台南海域的救生救難能量，及違法查緝能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言