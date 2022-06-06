影／新造100噸巡防艇投入執法 台南海巡增添新戰力

海巡署艦隊分署新打造100噸級巡防艇10079艇，今天中午12點多航抵台南海巡隊，由10051艇伴航進行噴水儀式，迎接該艇加入海域執法行列，為台南海域執勤能量再添生力軍。

據了解，新造100噸級巡防艇，今天清晨6點多從台中港出發，約中午12點到達台南海巡隊。 100噸級巡防艇，經過提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，可有效提高航行穩度和適航性，另採用雙俥噴射推進系統，最高航速達30節(時速約56公里)，續航力達1200浬(相當於2160公里)。當海上發現可疑目標或救生救難案件，可立即前往。

100噸級船艇配有消防滅火功能的高壓水瞄，噴水量每小時約7萬公升，最大射程約50公尺，除了有利於執行滅火任務外，更能於取締、驅離違法越界漁船時，發揮強勢執法手段。