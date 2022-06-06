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三重長髮刺青男不戴口罩闖入 女子沙龍怕怕報警逐怪客

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區近期出現1名長髮刺青男，2度因不戴口罩前往女子美髮沙龍要求剪髮遭拒，店家看他面露凶光不聽勸導感到十分害怕，報警請求保護。警方抄登資料之後，將蒐證移請新北市政府衛生局裁罰。

這名40歲楊姓男子，5月8日下午1時許，綁馬尾戴墨鏡、身穿背心露出手臂刺青、下身七分短褲、夾腳拖，腰際佩掛2個大腰包，背著大登山包，未戴口罩闖入三重區自強路五段1家女子美髮沙龍要求剪髮，但店家表示疫情期間不做陌生人生意，請他離開。

男子完全不肯配合，賴著不走，店家連忙報警尋求保護。結果員警抵達之後，勸了15分鐘，楊男勉強戴上口罩，不甘不願走出店門，又挑釁脫掉口罩隔著玻璃門碎碎念，與警方怒目對峙片刻才離開。

不料昨天中午楊男又來了，店方嚇得將門上鎖，他不戴口罩站在門外徘徊，接著拿出一個口罩按在玻璃門上，拿筆塗鴉。店方連忙報警求助表示，店內都以女性居多，看到男子怪異舉動，非常害怕，也感到很困擾。

員警到場時並未發現楊男，且店家玻璃門鎖上，經詢問報案人表示該男子已自行離去。警方將請店家提供監視影像，針對不戴口罩移請新北市政府衛生局裁罰，並請轄區重陽派出所加強巡查。

員警勸了15分鐘，楊男勉強戴上口罩，不甘不願走出店門，怒瞪女店員。圖／翻攝爆料公社
員警勸了15分鐘，楊男勉強戴上口罩，不甘不願走出店門，怒瞪女店員。圖／翻攝爆料公社
楊男走出店門，又挑釁脫掉口罩隔著玻璃門碎碎念，與警方怒目對峙片刻才離開。圖／翻攝爆料公社
楊男走出店門，又挑釁脫掉口罩隔著玻璃門碎碎念，與警方怒目對峙片刻才離開。圖／翻攝爆料公社

口罩 衛生局

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