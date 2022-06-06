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破解異國戀曲話術 北市刑大提醒「見面再談匯錢免談」
台北市警局刑警大隊統計今年1月到上月底，假愛情交友案件占4.72%，顯見詐團有持續使用趨勢，提醒民眾遇到類似情況，應多加注意提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免傷錢又傷心。
台北市刑大經濟組表示，看著網路不斷播放在交友軟體找到真愛的廣告，滑著IG、FB發現身旁好友不斷放閃的情侶照片，寂靜的夜晚更加突顯自身的孤單，使得現代人選擇下載交友軟體想要談一場沈浸式的異國戀曲，以求找到未來的人生伴侶，稍微不慎，卻是掉入詐騙集團寫好的劇本，最後人財兩失，傷錢又傷心。
據市刑大統計，台北市今年1到5月假愛情交友案件佔詐欺案件發生數為4.72%，與去年同期4.64%相較，增加0.08%。
警方分析發現詐騙集團以盜用帥哥（美女）照並藉由交友APP、社群網路平台等管道，鎖定「單親、單身、失婚、喪偶」且具有經濟基礎的中年婦女（男子）。
之後詐團會先是佯稱為派駐交戰區外國軍官的身分，主動向被害人噓寒問暖，進而甜言蜜語大方示愛，接著營造身處戰區艱困的情境，並以準備退休要與被害人共組家庭為由，等到被害人卸下心防後，稱有內線交易消息可高獲利再勸進投資或佯稱遇難關要求被害人透過紓困貸款救急或稱寄送包裹遭海關扣押需支付稅金等各種理由要求被害人匯款或購買虛擬貨幣進行詐財。
警方呼籲，交友軟體充斥詐騙陷阱，遇對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，且最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問請立即撥打 165 反詐騙專線諮詢。
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