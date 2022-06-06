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新北女警撞翻特斯拉等3車今調解 原則由女警購回原車
新北市林口警分局1輛巡邏車上個月擦撞路旁3輛轎車之後翻覆，由於賠償金額談不攏，雙方今天至調解會協商，原則上由肇事女警將受損車購回，但金額目前尚未談妥，雙方各自詢價之後再安排二次調解。
這起事故發生在5月11日，1名25歲女警駕駛巡邏車行經林口區文化三路一段，突然偏向路肩，連續擦撞停放路旁車格的賓士GLA180、特斯拉MODEL 3、NISSAN Juke共3輛轎車，警車隨即翻覆。
事後協調賠償，特斯拉因損傷最輕，已經協商完畢，其餘2輛車受損嚴重，車主擔心日後轉手賣車，會因曾經發生事故造成車價損失，因而提出「折損鑑價」賠償，但警方提出的折舊計算金額，車主認為太低，最終沒有談成。由於進度緩慢，日產車主甚至上網貼文指責警方協商態度消極擺爛。
今天肇事女警由父親和律師陪同，前往林口區調解會與賓士、日產2名受害車主協商，初步共識將由女警將2輛受損車，依照事故前的市場行情購回，至於金額，由雙方各自詢價之後，再請林口區調解會安排第二次調解。
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