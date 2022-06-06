快訊

普亭的擴大攻擊威脅？俄國再次轟炸基輔

蘇揆施政滿意度死亡交叉 蔡英文這次會和蘇貞昌分手嗎？

康復者注意！滿足3條件要懷疑「多發系統發炎」 未來2周可能20幾例

男不願分手糾纏前女友 屏縣首張跟騷法告誡書開出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

跟蹤騷擾防制法6月起實施，屏東縣內埔警分局4日接獲37歲一名女性報案，她在5月間與顏姓前男友因個性不合協議分手，未料顏仍不死心，盯梢跟蹤、電話騷擾，女方明確制止，顏依然故我，女方向警方報案，警方根據被害女子請求後，核發縣內第一張跟騷法告誡書。

警方指出，30歲顏姓男子因與女友協議分手後心有不甘，死纏爛打，不斷打電話騷擾，住處守候甚至尾隨到平日運動、工作的地方，讓女方不堪其擾，報警處理，但因彼此認識，不想把事情鬧大，請警方能勸他不要再來糾纏。

警方受理後，完成民事家暴令聲請，依據跟騷法第4條開出第一張告誡書，並通知顏男至分局簽收、執行「書面告誡」警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法，落實維護被害人安全及權益。

內埔警分局指出，跟騷法上路前，警方辦理講習，向第一線執勤同仁說明法案設計及執行規畫，解析實務案例與操作程序，讓同仁在受理報案及案件處理上，都能迅速且即時落實被害人保護，周全守護婦幼安全，發揮最大效用。

內埔警分局長莊順智說，民眾若遇有不受歡迎的跟蹤騷擾行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制及司法流程，另加害人違反最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。呼籲民眾對於跟蹤騷擾的違法行為都能勇敢站出來說不。

屏東縣一名37歲女子與前男友分手，前男友不死心，不斷糾纏，到她住家、運動、工作地方騷擾，報警處理，內埔警分局開出現縣內跟騷法首張告誡書，圖為內埔分局外觀。圖／內埔分局提供
屏東縣一名37歲女子與前男友分手，前男友不死心，不斷糾纏，到她住家、運動、工作地方騷擾，報警處理，內埔警分局開出現縣內跟騷法首張告誡書，圖為內埔分局外觀。圖／內埔分局提供

跟蹤騷擾 跟騷法 分手

延伸閱讀

恩恩爸至新北消防局聽報案錄音檔 7通電話共26分鐘

有溫度的遠距教學 屏縣原鄉國小師化身作業熊貓

影／爺爺下海捕海膽沒上岸 孫女報案海巡協尋救起不治

恩恩爸質疑報案日僅300多人確診 新北市府：當天有1萬多人疫調

相關新聞

新北女警撞翻特斯拉等3車今調解 原則由女警購回原車

新北市林口警分局1輛巡邏車上個月擦撞路旁3輛轎車之後翻覆，由於賠償金額談不攏，雙方今天至調解會協商，原則上由肇事女警將受...

男不願分手糾纏前女友 屏縣首張跟騷法告誡書開出

跟蹤騷擾防制法6月起實施，屏東縣內埔警分局4日接獲37歲一名女性報案，她在5月間與顏姓前男友因個性不合協議分手，未料顏仍...

綠島小艇無力回航 海巡漁船協助回航 汽車讓路摔入海中

台東綠島陳姓船長駕小艇昨天下午搭載名乘客出海，在中寮漁港外海約500公尺處不明原因失去動力、向外漂流，經船上人員求救，海...

影／騎車肉包鐵！屏東交通事故57死 逾8成機車騎士

騎車上路肉包鐵，真的要小心！屏東縣警察局交通隊統計，今年1至5月全縣發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中84%都...

台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴

桃園市觀音區葉姓男子飼養山羊但管理不佳，羊隻不僅亂跑吃農作物，還數次跑上台66線一帶，去年山羊竄出更導致兩名機車騎士摔車...

影／台中六旬婦領200萬給女買房 行員直覺有異報警阻詐

台中市六旬張姓婦人2日到郵局提領200萬元，宣稱替女兒買房，約好房仲在家交易，但行員直覺有異報警，警方發現張婦有不明來電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。