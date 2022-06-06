男不願分手糾纏前女友 屏縣首張跟騷法告誡書開出

跟蹤騷擾防制法6月起實施，屏東縣內埔警分局4日接獲37歲一名女性報案，她在5月間與顏姓前男友因個性不合協議分手，未料顏仍不死心，盯梢跟蹤、電話騷擾，女方明確制止，顏依然故我，女方向警方報案，警方根據被害女子請求後，核發縣內第一張跟騷法告誡書。

警方指出，30歲顏姓男子因與女友協議分手後心有不甘，死纏爛打，不斷打電話騷擾，住處守候甚至尾隨到平日運動、工作的地方，讓女方不堪其擾，報警處理，但因彼此認識，不想把事情鬧大，請警方能勸他不要再來糾纏。

警方受理後，完成民事家暴令聲請，依據跟騷法第4條開出第一張告誡書，並通知顏男至分局簽收、執行「書面告誡」警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法，落實維護被害人安全及權益。

內埔警分局指出，跟騷法上路前，警方辦理講習，向第一線執勤同仁說明法案設計及執行規畫，解析實務案例與操作程序，讓同仁在受理報案及案件處理上，都能迅速且即時落實被害人保護，周全守護婦幼安全，發揮最大效用。