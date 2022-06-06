綠島小艇無力回航 海巡漁船協助回航 汽車讓路摔入海中

台東綠島陳姓船長駕小艇昨天下午搭載名乘客出海，在中寮漁港外海約500公尺處不明原因失去動力、向外漂流，經船上人員求救，海巡及附近漁船都出勤搜尋，約下午6時許漁船找到該動力艇，並將船上乘客都救上船，漁港內該時段也有1輛汽車不慎落海，駕駛已救出送醫，相關事故原因仍待調查。

海巡第十巡防區表示，昨日下午5時29分接獲台東縣消防局通報，綠島鄉中寮港有6位民眾於海上操作SUP立槳，因風向及洋流帶離岸際約500公尺，且體力耗盡無法自行返回，本署獲報後除派遣第一三岸巡隊綠島安檢所攜帶遙控式動力救生圈等救援裝備前往現場外。

島上救援整合機制，偕同第15海巡隊、台東消防大隊綠島分隊、海上救生協會臺東分會、當地漁船「三合滿」及「海鷹2號」，共同前往通報海域救援，約6時14分成功將陳姓教練及5位民眾救援上船，初步檢視均無明顯外傷，隨即返回中寮漁港，並由帶團教練確認人員狀況無虞後離開現場。

據了解，協尋漁船約下午6時許發現該小艇，將船上包括船長及乘客救上漁船後，載送到漁港，救護車將4名乘客送綠島衛生所救護後，船長則自行到衛生所。