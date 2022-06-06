快訊

普亭的擴大攻擊威脅？俄國再次轟炸基輔

蘇揆施政滿意度死亡交叉 蔡英文這次會和蘇貞昌分手嗎？

康復者注意！滿足3條件要懷疑「多發系統發炎」 未來2周可能20幾例

影／騎車肉包鐵！屏東交通事故57死 逾8成機車騎士

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

騎車上路肉包鐵，真的要小心！屏東縣警察局交通隊統計，今年1至5月全縣發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中84%都是機車騎士，有48人魂斷街頭，呼籲機車騎士一定要小心。

縣警局長劉印宮指出，屏縣交通事故死傷主要肇因是汽機車自撞以及機車危險左轉。交通隊統計，今年1至5月發生1025件汽機車自撞事故，造成1131人受傷、20人死亡，佔全體交通事故死亡人數37%。全縣機車交通事故件數達3649件，造成6278人受傷、48人死亡，佔全體死亡人數84%。

為提醒用路人，交通隊剪輯事故現場監視器畫面，彙集成宣導短片。影片中看到機車騎士危險左轉，常因此被撞噴飛，令人怵目驚心。

交通隊分析，機車事故主要肇因，除了危險左轉，未注意車前狀況及未依規定讓車，例如行經閃光號誌路口未減速停等，都可能釀成死傷，呼籲用路人小心。

警方剪輯事故現場監視器畫面提醒用路人小心，一位男子騎車危險左轉被撞噴飛。圖／屏東縣警局提供
警方剪輯事故現場監視器畫面提醒用路人小心，一位男子騎車危險左轉被撞噴飛。圖／屏東縣警局提供
屏東今年1至5月發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中逾八成是機車騎士，危險左轉是肇事主因。圖／屏東縣警局提供
屏東今年1至5月發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中逾八成是機車騎士，危險左轉是肇事主因。圖／屏東縣警局提供

機車騎士

延伸閱讀

民進黨屏東縣黨部主委交接 周春米：團結延續屏東驕傲

跟騷法上路 屏東男糾纏前女友吃告誡單

端午節收假！屏東楓港以上湧車潮 速度緩慢

屏東萬年溪上游濕地生態驚豔 水雉現蹤初估逾60隻

相關新聞

影／騎車肉包鐵！屏東交通事故57死　逾八成機車騎士

騎車上路肉包鐵，真的要小心！屏東縣警察局交通隊統計，今年1至5月全縣發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中84%都...

兩條蛇先後爬上電車線 不排除因求偶雙雙被電死

兩條臭青母昨晚先後爬上高架電車線，由於電壓高達兩萬五千伏特，雙雙被電死卡在桁架與懸臂組，進而兩度造成電車線短路，經鐵路局...

台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴

桃園市觀音區葉姓男子飼養山羊但管理不佳，羊隻不僅亂跑吃農作物，還數次跑上台66線一帶，去年山羊竄出更導致兩名機車騎士摔車...

影／台中六旬婦領200萬給女買房 行員直覺有異報警阻詐

台中市六旬張姓婦人2日到郵局提領200萬元，宣稱替女兒買房，約好房仲在家交易，但行員直覺有異報警，警方發現張婦有不明來電...

派出所員警快篩用量大 他捐出家人購買量還送辣椒水

第一線員警因為日夜輪班，經常無暇去排隊買快篩，台中市霧峰警分局國光派出所警友站長鄭榮貴為此主動捐出家裡5人份的快篩劑送給...

警大消防與防災研究所全國錄取12人 台中消防局6人上榜

警大消防科學研究所和防災研究所今年共錄取12人，上周放榜，台中市消防局有6人錄取，其中第二大隊就有3人錄取，消防局長曾進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。