影／騎車肉包鐵！屏東交通事故57死 逾8成機車騎士
騎車上路肉包鐵，真的要小心！屏東縣警察局交通隊統計，今年1至5月全縣發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中84%都是機車騎士，有48人魂斷街頭，呼籲機車騎士一定要小心。
縣警局長劉印宮指出，屏縣交通事故死傷主要肇因是汽機車自撞以及機車危險左轉。交通隊統計，今年1至5月發生1025件汽機車自撞事故，造成1131人受傷、20人死亡，佔全體交通事故死亡人數37%。全縣機車交通事故件數達3649件，造成6278人受傷、48人死亡，佔全體死亡人數84%。
為提醒用路人，交通隊剪輯事故現場監視器畫面，彙集成宣導短片。影片中看到機車騎士危險左轉，常因此被撞噴飛，令人怵目驚心。
交通隊分析，機車事故主要肇因，除了危險左轉，未注意車前狀況及未依規定讓車，例如行經閃光號誌路口未減速停等，都可能釀成死傷，呼籲用路人小心。
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