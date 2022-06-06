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台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴
桃園市觀音區葉姓男子飼養山羊但管理不佳，羊隻不僅亂跑吃農作物，還數次跑上台66線一帶，去年山羊竄出更導致兩名機車騎士摔車、1人骨折，檢方今依過失傷害罪嫌起訴他。
當地富源里里長張阿千說，葉男飼養山羊約6年，偶爾會放羊散步吃草，但羊群常到處踐踏附近農田或吃農作物，也常跑上台66線一帶影響交通，勸他加強管理多次仍無效，最近雖然飼養數量有減少，但仍常見到羊隻亂跑。
檢警調查，古姓男子、孫姓女子去年9月16日晚上6時許各自騎車沿台66線道路往大溪方向行駛；當時天色昏暗，路旁突然竄出一黑一白2隻山羊，兩人嚇到，車輛迎面撞上羊隻，導致兩人摔車；古男面部、左右手掌、腳趾等骨折，還撞斷牙，而孫女則是胸口、膝蓋挫傷，事後向警方報案提告。
葉男（74歲）到案後矢口否認，辯稱羊群不是自己飼養，而是另一名彭男所有，只因附近居民常看到他趕羊，就以為是自己的，但檢方調閱買賣契約書，查出他已向彭男買羊，卻欠缺適當管束而傷害過往行人，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。
葉男2019年曾放羊亂跑上台66線，當時楊梅警分局新屋分駐所出動2車、4名警力趕羊，連同葉男共5人耗費約1小時，才終於在台66線10公里處成功攔下，並由飼主抱著羊上警車回牧場。
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