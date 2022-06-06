快訊

普亭的擴大攻擊威脅？俄國再次轟炸基輔

蘇揆施政滿意度死亡交叉 蔡英文這次會和蘇貞昌分手嗎？

康復者注意！滿足3條件要懷疑「多發系統發炎」 未來2周可能20幾例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區葉姓男子飼養山羊但管理不佳，羊隻不僅亂跑吃農作物，還數次跑上台66線一帶，去年山羊竄出更導致兩名機車騎士摔車、1人骨折，檢方今依過失傷害罪嫌起訴他。

當地富源里里長張阿千說，葉男飼養山羊約6年，偶爾會放羊散步吃草，但羊群常到處踐踏附近農田或吃農作物，也常跑上台66線一帶影響交通，勸他加強管理多次仍無效，最近雖然飼養數量有減少，但仍常見到羊隻亂跑。

檢警調查，古姓男子、孫姓女子去年9月16日晚上6時許各自騎車沿台66線道路往大溪方向行駛；當時天色昏暗，路旁突然竄出一黑一白2隻山羊，兩人嚇到，車輛迎面撞上羊隻，導致兩人摔車；古男面部、左右手掌、腳趾等骨折，還撞斷牙，而孫女則是胸口、膝蓋挫傷，事後向警方報案提告。

葉男（74歲）到案後矢口否認，辯稱羊群不是自己飼養，而是另一名彭男所有，只因附近居民常看到他趕羊，就以為是自己的，但檢方調閱買賣契約書，查出他已向彭男買羊，卻欠缺適當管束而傷害過往行人，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。

葉男2019年曾放羊亂跑上台66線，當時楊梅警分局新屋分駐所出動2車、4名警力趕羊，連同葉男共5人耗費約1小時，才終於在台66線10公里處成功攔下，並由飼主抱著羊上警車回牧場。

古姓、孫男撞羊摔車受傷，事後提告飼主葉姓男子，檢方今依過失致死起訴葉。記者曾健祐／翻攝
古姓、孫男撞羊摔車受傷，事後提告飼主葉姓男子，檢方今依過失致死起訴葉。記者曾健祐／翻攝
葉姓飼主2019年曾不小心讓羊亂跑上台66，當時警方5人耗費1小時才攔下羊隻，用警車載回。記者鄭國樑／翻攝
葉姓飼主2019年曾不小心讓羊亂跑上台66，當時警方5人耗費1小時才攔下羊隻，用警車載回。記者鄭國樑／翻攝

山羊 傷害罪 骨折

延伸閱讀

觀音廢水汙染農田 桃園環保局抓獲禍首重罰

6逃逸移工駕車撞傷女騎士...仍昏迷搶救中 父心痛：現在沒政府了？

請益之旅訪觀音、大園 張善政：隨時洗耳恭聽地方意見

熱褲妹挨撞摔車！路中翻滾4圈「完美起身」追車 網驚歎

相關新聞

影／騎車肉包鐵！屏東交通事故57死　逾八成機車騎士

騎車上路肉包鐵，真的要小心！屏東縣警察局交通隊統計，今年1至5月全縣發生件1萬餘件交通事故，造成57人死亡，其中84%都...

台66線觀音山羊亂跑害騎士摔骨折 飼主管不好被訴

桃園市觀音區葉姓男子飼養山羊但管理不佳，羊隻不僅亂跑吃農作物，還數次跑上台66線一帶，去年山羊竄出更導致兩名機車騎士摔車...

影／台中六旬婦領200萬給女買房 行員直覺有異報警阻詐

台中市六旬張姓婦人2日到郵局提領200萬元，宣稱替女兒買房，約好房仲在家交易，但行員直覺有異報警，警方發現張婦有不明來電...

派出所員警快篩用量大 他捐出家人購買量還送辣椒水

第一線員警因為日夜輪班，經常無暇去排隊買快篩，台中市霧峰警分局國光派出所警友站長鄭榮貴為此主動捐出家裡5人份的快篩劑送給...

警大消防與防災研究所全國錄取12人 台中消防局6人上榜

警大消防科學研究所和防災研究所今年共錄取12人，上周放榜，台中市消防局有6人錄取，其中第二大隊就有3人錄取，消防局長曾進...

影／台南白車違規迴轉、惡意擋道被檢舉 警依法開罰

台南市南區金華路二段，本月21日發生白色轎車在雙黃線違規迴轉後，疑不滿後方銀色轎車按喇叭，白色轎車在行駛途中任意驟然減速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。