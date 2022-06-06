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影／台中六旬婦領200萬給女買房 行員直覺有異報警阻詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬張姓婦人2日到郵局提領200萬元，宣稱替女兒買房，約好房仲在家交易，但行員直覺有異報警，警方發現張婦有不明來電紀錄，張婦才說是網購客服，因擔心遭持續扣款，所以將錢領出，警方一聽就知是詐騙老哏，阻止張婦領款，避免上當。

第二警分局永興所警員吳玲羽、陳彥彰在6月2日下午3時許，接獲健行路郵局行員報案，指張姓婦人（67歲）欲從帳戶提領200萬元現金，宣稱要給女兒買房，而且還說已約好房仲在家交易，不過行員認為，現在無論購屋或購車均是採用匯款方式交易，直覺提領鉅額現款很不尋常，所以報警。

警方到場時，張婦起初仍堅稱，200萬元是用來買房，但警員持續關懷，發現張婦接獲的2筆不明來電，開頭都是「+886」，且通話時間長達1個小時。

警方追查號碼，發現是被顯示為「高風險可疑號碼」，此時張婦才覺得對方有異，向警坦承，對方自稱是網購客服，因告知她會計設定錯誤，每月會被重複扣款1.4萬元，才依指示到郵局領錢，等待指示，「說詞都是對方教的」。

警方解釋，此為典型的假冒客服人員詐騙手法，常利用民眾因緊張產生慌張心態，再誘導民眾依其指示解除錯誤，民眾誤信是在幫忙解決問題，實則已步入詐騙話術中。

第二警分局表示，詐騙手法日新月異，如民眾接獲不明來電且開頭帶「+886」，或是指示操作ATM等，都是十分可疑的詐騙電話，請立即掛斷，撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

台中市張姓婦人2日中了歹徒購物詐騙哏，險提領出帳戶內200萬元，交付給歹徒，幸好行員機警阻詐。圖／第二警分局提供
台中市張姓婦人2日中了歹徒購物詐騙哏，險提領出帳戶內200萬元，交付給歹徒，幸好行員機警阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙 郵局 網購

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