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派出所員警快篩用量大 他捐出家人購買量還送辣椒水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

第一線員警因為日夜輪班，經常無暇去排隊買快篩，台中市霧峰警分局國光派出所警友站長鄭榮貴為此主動捐出家裡5人份的快篩劑送給員警們使用，讓員警們好感動。

據了解，各派出所仍有上級發給的快篩試劑，供員警們使用，不夠的話再向警分局申請，市府近日也發給員警們每人兩劑。但員警們因為工作性質特殊，經常需要與民眾接觸，勤務結束要返家時，心裡難免忐忑不安，害怕會把病毒帶回家，因此許多人會在返家前快篩，試劑的用量因而很大，以目前的政府配發量仍有不足。

鄭榮貴知道員警心聲，認為家裡成員5人平日生活較為單純，尚不急於使用，因此把5人份購買了之後轉而送給派出所的員警們使用。

不僅如此，鄭榮貴獲悉派出所員警執勤使用的辣椒水已經過期，辣度可能不夠，派出所要有新的用品還待撥補，因此也自掏腰包贈送每位員警一瓶辣椒水。

國光派出所所長黃琪勇表示，鄭榮貴並不富有，但經常想到員警們的需求，讓員警們感受到他的熱心和支持，心裡都十分感動。

台中市霧峰警分局國光派出所警友站長鄭榮貴主動捐出家裡5人份的快篩劑送給員警們使用，讓員警們好感動。圖／霧峰警分局提供
台中市霧峰警分局國光派出所警友站長鄭榮貴主動捐出家裡5人份的快篩劑送給員警們使用，讓員警們好感動。圖／霧峰警分局提供

快篩試劑 黃琪

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