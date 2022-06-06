警大消防與防災研究所全國錄取12人 台中消防局6人上榜

警大消防科學研究所和防災研究所今年共錄取12人，上周放榜，台中市消防局有6人錄取，其中第二大隊就有3人錄取，消防局長曾進財說很不簡單，他一直鼓勵同仁讀書往上升，從各種職務歷練，在救人命的工作上，學習越多，服務更周到。

台中市消防局有6名消防隊員取錄警大研究所，其中第6大隊南屯分隊員蔡懷德是消防科學研究所榜首，另有2大隊的曾翊展、黄博智、2大隊新社分隊高宜誠、4大隊清泉分隊黄國諺、6大隊簡子驥錄取。

2大隊的黄博智和高宜誠都是今年第一次考試就錄取。2大隊員曾翊展則是連考3年，終於錄取警大防災研究所。

曾翊展今年37歲，與妻育有3名子女，分別為6歲、8歲和10歲，他說，要兼顧工作、照顧家庭和唸書準備考試很累，雖連考3年，但不曾想放棄。

他感謝有妻子支持，常利用工作之餘或放假日唸書，晚上3名小孩睡覺後更能專心唸書。之所以報考防災研究所是因為想專研防災，他說，台灣災害種類多，希望將來貢獻所學，為社會付出，自己更能在工作中獲得成就。

台中市消防局今天貼出紅榜道賀，消防局長曾進財表示，今年全國警大消防科學和防災研究所錄取12人，台中市就占一半名額，很不簡單。