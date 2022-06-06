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影／台南白車違規迴轉、惡意擋道被檢舉 警依法開罰
台南市南區金華路二段，本月21日發生白色轎車在雙黃線違規迴轉後，疑不滿後方銀色轎車按喇叭，白色轎車在行駛途中任意驟然減速、煞車並於車道中暫停，民眾提供影像向警方檢舉。台南市警六分局今天說，銀色轎車駕駛人違反道路交通管理處罰條例第49條跨越雙黃線迴車及第43條危險駕車製單舉發。
民眾向警方檢舉，並提供相關影片，5月21日下午1點11分，白色轎車在台南市南區金華路段違規迴車後，在行駛途中任意驟然減速、煞車並於車道中暫停。
金華派出所長賴杰賢說，審視影像，違規事實屬實，將依道路交通管理處罰條例第49條跨越雙黃線迴車及第43條危險駕車製單舉發，呼籲民眾應遵守交通安全規則，勿於雙黃線違規迴車或惡意逼車，以確保自己及他人行車安全。
據了解，違反道交43條危險駕車第1項規定最高處2萬4千元罰鍰，並吊扣駕照6個月即接受道路交通安全講習。違反道交49條(跨越雙黃線迴車)，最高處1800元罰鍰。
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