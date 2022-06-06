謊稱代操作股票穩賺不賠 八旬老翁險陷投資陷阱

84歲杜姓老先生昨天下午5點多聽信網路LINE群組話術，要請人代操作股票，急赴超商自動櫃員機匯款1萬元，超商店員察覺有異通報警方。員警向杜男說「你不會覺得很奇怪嗎？如果是代操作股票應該是公司戶或是證券戶呀！」猶如當頭棒喝，杜男才警覺遭詐騙，成功保住老本積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員張君豪、黃聖文，昨天下午5點多接獲超商店員報案指稱，有老翁要匯款請人代操作股票，認為他應該是遭受詐騙，立刻報警處理。

員警到場後發現，杜遭到典型投資詐騙手法，詐騙集團亂槍打鳥加LINE方式，將人加入LINE群組，謊稱可以代為操作股票投資，以保證高獲利低風險、穩賺不賠等話術取信老翁後，要求老翁先至超商匯款1萬元到指定帳戶。

張君豪向老翁解釋，「你不覺得這很奇怪嗎？是代操作股票的話，會是一個公司戶或是證券戶呀！」更進一步向老翁舉例，很多詐騙方式都是用這種手法，要老翁不要相信詐騙集團的話術，同時提醒老翁不要將自己身分證拍給對方。經勸導下，成功阻止杜匯款，並當場請他將LINE詐騙帳號封鎖刪除，杜相當感謝員警及店員的協助。