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竊賊3次光顧高雄千萬豪宅 誤將10萬鐘乳石當破石頭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鼓山區一棟透天豪宅翁姓屋主喜收藏玉石，一名竊賊3次光顧搬走住家前原木條、方桌及30公斤鐘乳石，翁男發現氣炸報警；警方查出竊賊騎共享電動車犯案，循線逮捕林姓男子，追查鐘乳石下落時，不識貨的林男卻聲稱「一塊破石頭而已」，獲悉鐘乳石有10萬元身價後，嚇得物歸原主。

警方指出，家住鼓山區的翁姓屋主平日將住家門口以玉石打造山林景色，翁男26日和29日發現放在大門口的原木條、方桌以及鐘乳石遭竊賊偷走，翁男憤而報警。

翁男告知警方被偷走的方桌價值2000元、原木條約值5000元，重30公斤的鐘乳石最貴約10萬元，是他平常收藏的玉石中，價值不斐的物品，希望警方能找回失物。

警方調閱監視器追查，發現竊賊騎乘共享電動自行車，分批將贓物載走，5月31日晚間，前往共享電動車儲值站調閱資料，發現林姓男子（54歲）正在服務站儲值，警方發現眼前的男子符合竊嫌特徵，趨前將他逮捕。

林男坦承偷竊，摸黑帶著員警前往三民區玉市旁取出木質方桌，卻聲稱原木條及鐘乳石忘記放哪裡了；翌日，林男又載著原木條到派出所，警方追問鐘乳石下落，林男卻碎碎念，指鐘乳石不過就是一塊破石頭，警方告知他鐘乳石藝品身價不凡，苦勸盡快返還才有機會獲得屋主原諒。

5日下午，林男果真載著重鐘乳石現身，還喊冤「不知道這些東西的價值，以為人家不要的！」警方通知失主前來領回，訊後依竊盜罪嫌將林男送辦。

林姓男子騎乘共享電動自行車，載走偷來的木質方桌，被監視器錄下身影。記者石秀華／翻攝
林姓男子騎乘共享電動自行車，載走偷來的木質方桌，被監視器錄下身影。記者石秀華／翻攝
林姓竊賊偷走屋主重30公斤、價值10萬元的鐘乳石，卻不識貨，以為是普通石頭。記者石秀華／翻攝
林姓竊賊偷走屋主重30公斤、價值10萬元的鐘乳石，卻不識貨，以為是普通石頭。記者石秀華／翻攝
警方調閱監視器追查，發現林姓竊賊騎乘共享電動自行車，載走偷來的鐘乳石。記者石秀華／翻攝
警方調閱監視器追查，發現林姓竊賊騎乘共享電動自行車，載走偷來的鐘乳石。記者石秀華／翻攝

電動自行車 偷竊

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