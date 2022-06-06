聽新聞
test
0:00 / 0:00
竊賊3次光顧高雄千萬豪宅 誤將10萬鐘乳石當破石頭
高雄市鼓山區一棟透天豪宅翁姓屋主喜收藏玉石，一名竊賊3次光顧搬走住家前原木條、方桌及30公斤鐘乳石，翁男發現氣炸報警；警方查出竊賊騎共享電動車犯案，循線逮捕林姓男子，追查鐘乳石下落時，不識貨的林男卻聲稱「一塊破石頭而已」，獲悉鐘乳石有10萬元身價後，嚇得物歸原主。
警方指出，家住鼓山區的翁姓屋主平日將住家門口以玉石打造山林景色，翁男26日和29日發現放在大門口的原木條、方桌以及鐘乳石遭竊賊偷走，翁男憤而報警。
翁男告知警方被偷走的方桌價值2000元、原木條約值5000元，重30公斤的鐘乳石最貴約10萬元，是他平常收藏的玉石中，價值不斐的物品，希望警方能找回失物。
警方調閱監視器追查，發現竊賊騎乘共享電動自行車，分批將贓物載走，5月31日晚間，前往共享電動車儲值站調閱資料，發現林姓男子（54歲）正在服務站儲值，警方發現眼前的男子符合竊嫌特徵，趨前將他逮捕。
林男坦承偷竊，摸黑帶著員警前往三民區玉市旁取出木質方桌，卻聲稱原木條及鐘乳石忘記放哪裡了；翌日，林男又載著原木條到派出所，警方追問鐘乳石下落，林男卻碎碎念，指鐘乳石不過就是一塊破石頭，警方告知他鐘乳石藝品身價不凡，苦勸盡快返還才有機會獲得屋主原諒。
5日下午，林男果真載著重鐘乳石現身，還喊冤「不知道這些東西的價值，以為人家不要的！」警方通知失主前來領回，訊後依竊盜罪嫌將林男送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言