端午連假後不安寧 彰化市清晨連2火警 消防員疲於奔命

端午連假節後不安寧，彰化市今天凌晨接連發生兩件住宅火警，分別出動7個分隊，剛打了一場火，救出1人，又要趕場灌救，消防人員疲於奔命，兩件火警起火原因仍待調查。

彰化縣消防局先在凌晨1時24分接獲報案，指彰化市中央路250巷一棟3樓建築發生火警，立即出動彰化、東區及花壇等7個分隊各式消防車18輛、救護車2輛、人員48人前往搶救。

經消防人員布火線灌救，在1時36分救出1人，意識清楚，未受傷，到2時5分火勢控制，2時20分火勢撲滅。