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端午連假後不安寧 彰化市清晨連2火警 消防員疲於奔命
端午連假節後不安寧，彰化市今天凌晨接連發生兩件住宅火警，分別出動7個分隊，剛打了一場火，救出1人，又要趕場灌救，消防人員疲於奔命，兩件火警起火原因仍待調查。
彰化縣消防局先在凌晨1時24分接獲報案，指彰化市中央路250巷一棟3樓建築發生火警，立即出動彰化、東區及花壇等7個分隊各式消防車18輛、救護車2輛、人員48人前往搶救。
經消防人員布火線灌救，在1時36分救出1人，意識清楚，未受傷，到2時5分火勢控制，2時20分火勢撲滅。
當消防人員返隊正待休息時，清晨4時21分許，又接獲彰化市中正路一段一棟6樓的2樓出租套房冒煙，原班人員再度出動，各式消防車20輛、救護車2輛，人員44人前往搶救。不過，趕到時，火勢已撲滅，無人受傷，人員均已疏散。
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