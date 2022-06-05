嘉義8旬婦外出修行音訊全無 警鍥而不捨在台東尋獲

嘉縣8旬蔡姓老婦日前外出修行，卻音訊全無，加上蔡婦有失智症狀，家屬焦急如焚報警協尋，警方調閱監視器查訪，發現蔡婦前往台東道觀修行，並以視訊向家人報平安。

嘉義縣警察局水上分局中莊派出所長黃俊傑今天告訴中央社記者，82歲蔡婦5月底委託鄰居騎機車載往嘉義市搭火車，告知鄰居要前往道觀修行，因事隔1天音訊全無，又因有失智症狀，加上無電話可聯繫，家人焦急如焚，報警協尋。

警方逐一調閱轄內監視器，並過濾嘉義火車站監視器分析，發現蔡婦出現在車站計程車排班處，研判可能搭乘計程車離開，警方查詢當地排班計程車司機，並找到載送蔡婦的司機，因蔡婦要包車前往新竹，司機建議至嘉義高鐵站搭乘高鐵，但蔡婦搭高鐵北上後音訊全斷。

警方便再一次詢問蔡婦鄰居，發現蔡婦有提及要前往花東地區的道觀修行，警方遂憑藉這條線索，逐一過濾花東道觀，最後聯繫上將蔡婦接往台東道觀修行的陳姓道友。

黃俊傑指出，蔡婦家屬透過視訊方式，確認蔡婦平安，終於放下心中大石，也對中莊派出所員警不辭辛勞的協尋及為民服務的精神，表達深深感謝。