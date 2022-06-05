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影／外地曾確診婦人遊基隆...感覺吸不到空氣 警開道送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新竹市徐姓男子和家人端午假期到基隆遊玩時，徐母身體不適在車內昏迷，徐對路況不熟，在路口見警察執勤求助。警一分局警備隊副隊長張錦堂騎警用機車一路鳴笛，4分鐘後就前導來到醫院急診室，及時送醫。

基隆警一分局今天表示，警備隊副隊長張錦堂昨晚7點多在於愛一、仁二路口，執行假日交通整頓勤務時，徐男神情慌張的走向他，告知家人在車內昏倒，要送醫院，但他是外地人，不熟基隆路況，尋求警方開道導引。

張錦堂確認狀況後，立即騎警用機車前導。基隆市區在端午節連假夜間7點多車流量大，張一路鳴笛，路上停等紅燈或行進間的車輛聞聲讓道，短短4分鐘就引導徐男開車前往衛生福利部基隆醫院急診室就醫。

據了解，徐男和家人利用端午假期從新竹北上遊玩，昨晚到基隆逛廟口夜市時時，曾經確診新冠肺炎的徐母突然胸悶，感覺快吸不到氣。徐不知道就醫道路，看到路口有員警值勤就下車請求協助，事後感謝警方協助母親迅速就醫。

基隆警一分局警備隊副隊長張錦堂執勤時，遇到從新竹來基隆遊玩的徐男求助，騎警用機車引導前往醫院急診室就醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警一分局警備隊副隊長張錦堂執勤時，遇到從新竹來基隆遊玩的徐男求助，騎警用機車引導前往醫院急診室就醫。記者邱瑞杰／翻攝
新竹市徐男帶媽媽到基隆遊玩，因媽媽身體不適，向在路口執勤員警求助，由警車開道引導前往醫院急診室就醫。記者邱瑞杰／翻攝
新竹市徐男帶媽媽到基隆遊玩，因媽媽身體不適，向在路口執勤員警求助，由警車開道引導前往醫院急診室就醫。記者邱瑞杰／翻攝
新竹市徐男帶媽媽到基隆遊玩，因媽媽身體不適，向在路口執勤員警求助，由警車開道引導前往醫院急診室就醫。記者邱瑞杰／翻攝
新竹市徐男帶媽媽到基隆遊玩，因媽媽身體不適，向在路口執勤員警求助，由警車開道引導前往醫院急診室就醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 新冠肺炎

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