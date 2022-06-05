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影／新店男分手又欠債「人生跌谷底」 跑公司13樓大鬧輕生

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市30歲楊姓男子最近人生跌到谷底，不僅跟女友分手，又投資失利、工作不順、家庭不睦，今天下午跑到新店某科技公司大樓13樓頂鬧跳樓，警、消喊話近三個小時，終勸下樓，他因精神渙散，被送醫安置。

新店警方今天中午12點多，接獲楊男哥哥通報，稱弟弟有輕生念頭，怕出意外，請求幫忙了解，警方到他家按門鈴沒反應，破門才發現他不在屋內，不知去向。

警方跟楊男弟弟聯絡，下午4點40分發現他跑去新店區中興路一段某科技公司大樓13樓頂樓，揚言輕生，火速趕抵。

經查，楊男是該電腦科技公司員工，詢問家人知悉他最近跟女友分手，又投資不順欠債近10萬元，因此有輕生念頭。

楊男家人在南部，幫忙打電話「勸下樓」未果，緊急搭車北上；楊男同事獲悉他鬧輕生，也從北市趕往，才透露，楊男日前跟公司提離職，最近找新工作又不順利。

現場是12層樓科技公司大樓，楊男在13樓頂，一腳懸空場面驚悚，消防隊緊急鋪設氣墊、動員雲梯車喊話，同時派員在頂樓待命，經近3小時對峙，於晚上7點半發現他慢慢退下女兒牆，警、消見機不可失，上前制伏。

消防隊發現他精神耗弱，將他送醫救治，他同事陪同就醫，而楊男家人得知狀況解除，直接趕赴醫院關心。

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楊姓男子因欠債、工作不順又跟女友分手，今天跑到任職的新店區科技公司13樓頂樓鬧輕生。記者翁至成／攝影
楊姓男子因欠債、工作不順又跟女友分手，今天跑到任職的新店區科技公司13樓頂樓鬧輕生。記者翁至成／攝影
楊姓男子因欠債、工作不順又跟女友分手，今天跑到任職的新店區科技公司13樓頂樓鬧輕生。記者翁至成／攝影
楊姓男子因欠債、工作不順又跟女友分手，今天跑到任職的新店區科技公司13樓頂樓鬧輕生。記者翁至成／攝影
警、消經近3小時喊話，終將他勸下樓，解除狀況。記者翁至成／攝影
警、消經近3小時喊話，終將他勸下樓，解除狀況。記者翁至成／攝影
新店警方到場關心狀況。記者翁至成／攝影
新店警方到場關心狀況。記者翁至成／攝影

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