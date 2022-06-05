囂張跨越雙黃線迴轉搶車位 網友怒斥沒禮貌、檢舉他

網友在臉書「爆廢公社」貼出行車記錄器影像，說明自己原本臨停路旁等候停車格，未料對向1輛廂型車卻直接跨越雙黃線迴轉衝過來搶車位，行為非常魯莽誇張。警方檢視影像後指出，貼文的車主臨停巷口等車位，也違規。

事件發生時間在2日晚間6時許，貼文網友開車在新北市三重區自強路一段尋找車位，發現1輛休旅車正準備駛出路旁停車格，於是網友停在車格前方等候，準備倒車停進去。

結果對向車道卻有1輛廂型車，竟然直接跨越中央雙黃線迴轉逼近，無視已有其他車輛等候車位，直接搶先駛入停車格。影像曝光後引發網友議論怒罵，貼文的網友也表明應該會提出檢舉。

為此，三重警分局表示為免民眾續有類似違規行為、以及維護交通安全之必要，由交通分隊代理中隊長黃寬恕說明，跨越道路中央雙黃實線的車輛，違反道路交通管理處罰條例，在劃有分向限制線的路段迴車，依法可罰900元，併排臨停等候車位可罰600元。