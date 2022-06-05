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逃逸移工無照駕車撞傷女騎士 監理所：移工不能買轎車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區二日發生逃逸移工駕車闖紅燈撞傷陳姓女子的案件，造成陳女傷重昏迷住院搶救中。據台中區監理所指出，依規定移工目前在台不能購買車輛，只能在雇主同意下購買機車，但若移工有合格駕照則是可以駕車的。

台中區監理所車輛管理科長林彥志說，外籍人士若有國際駕照或在台取得駕駛執照，都可以開車。而且，只要有居留證，都可以合法購車使用，但若居留證上註記是移工，則交通部有規定不能購車。

他說，這麼做，是因為當初考量移工來台時間短，且經濟能力不高，擔心若他們購車之後突然工作有變動而回國，把車輛棄之不顧，會產生問題，因此引進移工之初就曾規範移工不得購車。

但是近年高所得的移工亦有，因此曾有移工反映應開放他們合法購車，但是交通部有其考量，至今仍未開放。

烏日警分局指出，因為移工不能合法購車，雇主亦鮮少會同意所雇用的移工購買機車，所以移工多自行購買電動腳踏車（微型電動二輪車）使用，衍生不少行車糾紛。

對此，林彥志說，電動腳踏車已修法納管，10月就可以上路，除了限制25公里以下，還須投保強制險，以方便未來理賠。

台中市龍井區二日發生逃逸移工駕車闖紅燈撞傷陳姓女子的案件，造成陳女傷重昏迷住院搶救中。圖／民眾提供
台中市龍井區二日發生逃逸移工駕車闖紅燈撞傷陳姓女子的案件，造成陳女傷重昏迷住院搶救中。圖／民眾提供

移工 駕照

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