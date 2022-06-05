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為照顧父母提早退休 前消防員酒駕遭逮…卻在警車上暴斃亡

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為照顧父母提早退休 前消防員酒駕遭逮卻在警車暴斃亡

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名蔡姓男子昨天涉嫌酒駕遭警攔查，蔡男在警車上嘔吐後，員警讓他在車上休息睡覺，沒想到蔡男突然無呼吸心跳，經警消急救並送醫後搶救無效，消防人員在醫院填寫蔡男個人資料時，意外發現他是退休消防員。

據了解，蔡姓男子（54歲）2018年左右為照顧臥床父母從鳥松消防分隊提早退休，多年前已與妻子離婚，目前和兒子同住，蔡男本身有心臟病史，平時愛喝高粱酒，本月4日晚間7時許騎機車行經鳥松區大埤路與忠誠路口，等候紅綠燈時越過停止線，巡邏員警上前想攔查蔡男，蔡男疑似因酒駕一時心虛，直接催油門闖紅燈左轉想躲過攔查。

2名員警騎車追上蔡男，蔡男口齒不清、身上傳出濃濃酒味，知道員警要實施酒測，他一度對員警辱罵三字經，還動手推警，員警將蔡男壓制在地並上銬後實施酒測，酒測值達每公升0.99毫克明顯超標。

員警將蔡男帶回派出所做完筆錄，準備依妨害公務及公共危險罪嫌解送仁武警分局時，蔡男一度在警車上嘔吐，到了分局停車場蔡男爛醉到無法實施指紋照片，員警只能先讓蔡男在車上休息並通知蔡男家屬到分局協助。

蔡男家屬到場時，蔡男一度清醒與家人對話，但過沒多久又昏睡，蔡男家屬只能先離開，警方雖持續關注蔡男狀況，晚間10點多突然發現蔡男無呼吸心跳倒地，立即實施CPR急救，並聯繫救護人員到場，救護人員發現蔡男身上有嘔吐物、大小便失禁，以AED電擊器搶救，警消共計搶救15分鐘後送醫急救。

救護人員協助填寫蔡男資料時，在蔡男證件中發現退休消防人員服務證，蔡男家屬後續到院，醫院為蔡男實施快篩為陰性，經1個小時的搶救，還是於11點52分宣告搶救無效。初步了解，蔡男呼吸道沒有被異物阻塞，至於蔡男死因是窒息或酒精性、心因性疾病死亡，檢方今天中午初驗、擇日複驗解剖，釐清死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市一名蔡姓男子4日晚間涉嫌酒駕、對警罵三字經，蔡男在仁武警分局停車場休息時，不明原因突然無呼吸心跳，警消急救並送醫後還是不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子4日晚間涉嫌酒駕、對警罵三字經，蔡男在仁武警分局停車場休息時，不明原因突然無呼吸心跳，警消急救並送醫後還是不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子4日晚間涉嫌酒駕、對警罵三字經，蔡男在仁武警分局停車場休息時，不明原因突然無呼吸心跳，警消急救並送醫後還是不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子4日晚間涉嫌酒駕、對警罵三字經，蔡男在仁武警分局停車場休息時，不明原因突然無呼吸心跳，警消急救並送醫後還是不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子4日晚間涉嫌酒駕、對警罵三字經，蔡男在仁武警分局停車場休息時，不明原因突然無呼吸心跳，警消急救並送醫後還是不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子4日晚間涉嫌酒駕、對警罵三字經，蔡男在仁武警分局停車場休息時，不明原因突然無呼吸心跳，警消急救並送醫後還是不治。記者陳玫伶／翻攝

酒駕 高雄市 CPR

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