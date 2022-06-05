汐止機車鬼切遭撞雙亡 情侶都是陶藝界優秀新人

新北市汐止區1日發生一起機車情侶檔遭貨櫃車輾斃的憾事，死者身分曝光，均是30歲不到的陶藝家新秀，男生陳俊傑在去年入選葡萄牙「Aveiro第15屆國際陶藝雙年展」，女生陳子雲則是去年苗栗陶藝術節陶藝競賽榮獲首獎；2人作品優秀卻因意外離開人世，親友與陶藝圈不勝唏噓。

據了解，陳俊傑（28歲）2020年畢業於國立清華大學藝術與設計系碩士班，日前退伍積極在工作室準備新作品，本月1日早上8點多，騎車載女友陳子雲（29歲）一同去上班，行經大同路要左轉大安街時，因沒注意後方貨櫃車，2人遭捲入車底受困，脫困後當場沒了生命跡象，送醫搶救雙亡。

陳子雲則是2020年畢業於台灣藝術大學工藝系研究所，用擅長的絞胎技法製作陶瓷，作品非常高水準，完全讓人想不到「這麼美的作品竟然是陶土做的」，本人深邃的大眼睛也令人印象深刻。

死亡車禍消息，透過社群軟體散佈後，熟識陳俊傑與陳子雲的親友們紛紛在網上悼念，一名陳子雲昔日的國中導師感概發文說，「人生的意外來得太突然，沒想到電視報導的其中一條新聞主角會是自己認識的人」，「最常看到妳在座位上拿著畫筆塗鴉畫畫，妳跟老師說畫畫很療育，可以找到自我價值感，未來妳想要從事藝術創作工作。後來，妳真如願地走在藝術學習的路上及從事藝術工作的發展上。」