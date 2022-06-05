影／爺爺下海捕海膽沒上岸 孫女報案海巡協尋救起不治

70歲鍾姓老翁今天上午10時許，帶孫女到台東成功鎮小馬海灘，潛水捕撈海膽時溺水失聯，經孫女通報海巡等單位救援，中午12時許在海上找到老翁、已無生命徵象，送醫急救後宣告不治，詳細死因報請檢方相驗確認。

海巡署第10巡防區指揮部，今日中午11時許接獲民眾報案，表示年約70歲爺爺10時許，進入小馬海灘潛水捕撈海膽時失聯、未上岸，海巡獲報後立即通報各勤務人員、線上巡邏艇及成功消防分隊前往救援。

新港安檢所副所長黃子育表示，獲報後立即與金樽安檢所、第一機動巡邏站及無人機區隊，攜帶相關救援裝備前往現場救援，於12時20分在溺者下水處岸際左側，約150公尺海面上發現溺者，隨即由海巡人員下水將溺者拖帶上岸，惟已呈現無意識狀態。