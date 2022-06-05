特斯拉男「爸過世」搶充電釀糾紛 逼車掏BB槍狂射對方

開特斯拉的林姓男子今天在宜蘭某汽車充電站以「爸過世」理由，要正在充電的陳男讓位，陳男未讓被嗆罵，林男卻開車尾隨且逼車，在路口停車時隔窗繼續飆罵「讓個位置會怎樣？」「下車看怎樣都可以」，接著竟拉下車窗，朝對方車內狂射BB彈，陳男受傷喊痛，副駕駛座的女伴嚇到花容失色，兩人就醫報警。

宜蘭警方接獲報案調閱監視器並掌握林姓犯嫌身分通知到案製作筆錄，警方表示，陳姓與林姓犯嫌發生爭執後，陳駕駛自小客離開充電站，林姓犯嫌遂駕駛自小車跟車在後且有逼車行為，爭吵過程中林嫌手持BB槍並搖下車窗朝陳姓民眾車內射擊，導致陳姓民眾頭部、手部及背部均有受傷，車門亦遭毀損，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌移送偵辦。

據了解，陳男上午11時許左右開車到宜蘭市女中路的一處充電站充電時，林男開著特斯拉一到現場，就要陳讓出超充位置，陳對他說「快好了」，對方不耐煩飆罵「媽的」並嗆對方「你家人過世，有缺這幾分鐘嗎？」陳姓車主與坐在車內的女伴感到莫名其妙，充完電就離開。

未料，特斯拉林姓男子竟然開車追上來，在宜蘭市區女中路與陽明六路口停車時，拉下車窗要繼續飆罵「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」陳姓男子說，「我有事情呀」，此時副駕駛座女伴委婉回覆對方，「你好像搞錯什麼重點了吧。」

身穿白衣的林男愈說愈氣：「搞錯什麼重點？」怒嗆「你們要下車看怎樣都可以啊」，陳姓車主則回「那我們報警」，準備離開；林男一聽，竟然從副駕駛座的方向拿起一把槍，朝陳男車內狂掃射，陳直呼「好痛」，車上兩人嚇到直呼快報警。